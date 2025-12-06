Murió el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las FF. MM. del gobierno de Uribe

El general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien se desempeñó como primer comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, murió en las últimas horas.

Mora Rangel, quien nació en Cúcuta en 1945, tuvo una carrera destacada al interior de las Fuerzas Militares, la cual arrancó en 1964 tras ingresar a la Escuela Militar de Cadetes.

El alto oficial en retiro tuvo un papel destacado a lo largo de los gobiernos de los expresidentes Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, en los cuales desempeñó cargos importantes dentro de las FF. MM.

Con Pastrana fue designado como comandante del Ejército Nacional entre 1998 y 2002, a donde llegó con fama de estratega, tropero y experto en operaciones militares, en medio de los difíciles problemas de seguridad.

Desde allí, enfrentó el fallido proceso de paz con la guerrilla de las Farc en El Caguán y la famosa zona de distensión otorgada por esa administración. Mora Rangel denunció los abusos del grupo armado en los 42.000 kilómetros.

El general Jorge Enrique Mora fue pieza fundamental en la reestructuración interna y la modernización de las Fuerzas militares en Colombia. | Foto: LEON DARIO PELAEZ

Tras el fracaso del proceso, el general se convirtió en pieza fundamental para la reestructuración interna y la modernización de las fuerzas, lo que lo llevó en el gobierno de Álvaro Uribe a ser nombrado Comandante de las FF. MM.

Uno de los principales logros al frente de las Fuerzas Militares fue la ejecución del ‘Plan Patriota’, eje fundamental dentro de la política del mandatario colombiano denominada ‘Seguridad Democrática’.

A finales de 2003, el general Mora Rangel le puso fin a su carrera en el servicio activo, tras 42 años de servicio a Colombia, tras la salida de Marta Lucía Ramírez del Ministerio de Defensa.

Posteriormente, en calidad de retiro, se desempeñó como embajador ante Corea del Sur y como alto consejero para la Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca, nombrado por el entonces mandatario Andrés González.

En el gobierno de Juan Manuel Santos, en el marco de las negociaciones con la guerrilla de las Farc, fue nombrado como negociador, dándole representación a los militares en los diálogos de La Habana (Cuba).

A lo largo de su carrera también se desempeñó como comandante del Batallón Aerotransportado Serviez, del Batallón Colombia N° 28, de la Escuela de Infantería en Bogotá y jefe de operaciones del Ejército Nacional.

Se destacó como comandante del Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla; de la Novena Brigada, en Medellín; y jefe de operaciones del Comando General de las FF. MM. Además, dirigió por un corto tiempo la Escuela Superior de Guerra y comandó la Quinta División, en Bogotá.

La noticia de su muerte la confirmó el Hospital Militar Central, a través de un comunicado a la opinión pública, en donde expresó su dolor por el fallecimiento del alto oficial que se encontraba hospitalizado.

“El General Mora Rangel se encontraba hospitalizado en el HOMIL, donde recibió atención integral, humanizada y especializada por parte de nuestro talento humano en salud, comprometido permanentemente con la excelencia, la seguridad del paciente y la prestación de servicios bajo los más altos estándares científicos y éticos”, señaló la institución.

