Equipo negociador del Gobierno nacional en La Habana envió mensaje por la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora

Los miembros del equipo negociador lamentaron el fallecimiento del general en retiro y resaltaron su trabajo al interior de las Fuerzas Militares durante años de servicio.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 9:13 p. m.
De izquierda a derecha: el general (r) Óscar Naranjo, Frank Pearl, el general (r) Jorge Enrique Mora, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y Luis Carlos Villegas.
Siguen las reacciones a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien falleció en la madrugada de este sábado, 6 de diciembre, en el Hospital Militar, donde se encontraba hospitalizado.

Mora Rangel jugó un papel fundamental en los gobierno de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, donde desempeñó cargos importantes dentro de las Fuerzas Militares.

Durante la administración de Santos, el alto oficial ya se encontraba en el retiro y fue invitado a participar de la mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.

Allá compartió con los negociadores Sergio Jaramillo, el general (r) Óscar Naranjo, Humberto de la Calle, Frank Pearl, Nigeria Rentería, Luis Carlos Villegas y María Paulina Rubio, quienes expresaron su pesar.

A través de un comunicado a la opinión pública, los negociadores lamentaron "la muerte de nuestro colega y compañero de tantas batallas en la Mesa de Conversaciones", a quien calificaron un “patriota”.

Su carrera en el Ejército Nacional no podía haber sido más distinguida. De la mano del General Fernando Tapias Stahelin, lideró el proceso de transformación y modernización del Ejército en los momentos más críticos para la seguridad nacional”, destacaron los negociadores.

Además, agregaron que “como Comandante del Ejército y luego como Comandante General de las Fuerzas Militares puso en práctica esas ideas y devolvió al Ejército la moral de combate”.

Los negociadores en La Habana destacaron una frase insignia del general (r) Moral Rangel: “‘Estamos librando una guerra’, decía, y con esa decisión dio un vuelco total al conflicto. Sin sus éxitos y los de las Fuerzas Militares jamás hubiéramos alcanzado en la mesa de conversaciones el final de la guerra”.

Reiteraron que cuando el presidente Juan Manuel Santos lo llamó a integrar el equipo negociador, en 2012, “como buen soldado puso los intereses del país por encima de cualquier otra consideración y trabajó con decisión hasta la firma del Acuerdo Final en 2016″.

Los colombianos no alcanzan a imaginar el esfuerzo que supuso para el General Mora cuatro años de negociaciones sin pausa, con todas las discusiones y contradicciones que eso conlleva y que él enfrento con valor”, manifestaron.

