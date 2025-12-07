Suscribirse

Presidente Petro tras la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora: “Su labor por la paz lo hace ciudadano grande de Colombia”

El excomandante de las Fuerzas Militares falleció este sábado, 6 de diciembre, en el Hospital Militar Central.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 5:06 p. m.
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel.
Colombia amaneció este sábado, 6 de diciembre, con la triste noticia de la muerte del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, un militar que se destacó a lo largo de sus años en la defensa de los colombianos.

Mora Rangel fue comandante del Ejército Nacional en el gobierno de Andrés Pastrana, comandante de las Fuerzas Militares en la administración de Álvaro Uribe y negociador de paz con las Farc en el mandato de Juan Manuel Santos.

Su trayectoria lo llevó a liderar y poner en marcha la ejecución del Plan Patriota, eje principal de la política del expresidente Álvaro Uribe, que se conoció en el país como la Seguridad Democrática.

El liderazgo de Mora Rangel también lo llevó a ser parte del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz que se adelantaron con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.

Esto lo reconoció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se refirió a la muerte del alto oficial y su trabajo para buscar la paz de Colombia.

“El general Mora era de esos generales que saben que es mucho más valiosa la paz de Colombia que cualquier batalla militar ganada. Su labor por la paz, más que sus logros militares, lo hacen ciudadano grande de Colombia”, dijo.

