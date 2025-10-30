Cómo
Esta es la mejor fase de la Luna para cortar el cabello en noviembre de 2025 y las fechas para que crezca rápido
Así será el ciclo lunar en el penúltimo mes del año.
Con frecuencia se escucha hablar de las fases de la Luna y su importancia en la vida de las personas, pero no siempre se tiene claro, qué son y cómo se pueden aprovechar.
Se dice que esas fases son las diferentes formas en que se ve iluminada la superficie lunar desde la Tierra. Esta variación se produce porque la Luna gira alrededor de este planeta mientras ambos reciben la luz del Sol desde distintas posiciones.
Según el ángulo entre la Tierra, la Luna y el Sol, se observa más o menos una parte iluminada del satélite, lo que da lugar a las distintas fases: Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
En diferentes culturas, las fases lunares se relacionan con el corte del cabello y se argumenta que hacerlo en las fases adecuadas puede favorecer su crecimiento, fortaleza y vitalidad.
Según información de la compañía de productos capilares Schwarzkopf, para acelerar el crecimiento del cabello se dice que la luna creciente favorece su crecimiento después de un corte. Por lo tanto, la recomendación sería cortarlo entre la luna nueva y la luna llena.
Dado que está por iniciar el mes de noviembre, es importante tener presente y entender cómo será el ciclo lunar en el penúltimo mes del año.
- Luna llena: miércoles 5 de noviembre
- Cuarto menguante: miércoles 12 de noviembre
- Luna nueva: jueves 20 de noviembre
- Cuarto creciente: viernes 28 de noviembre
Fechas ideales para cortar el cabello y que crezca rápido
Si el objetivo es estimular el crecimiento del cabello, la fase creciente de la Luna es la ideal, pues esta etapa se asocia con la expansión, la renovación y el impulso energético.
Así las cosas, en el mes que está por iniciar los días más favorables para cortes son los siguientes.
- El domingo 2 de noviembre a partir de las 3:00 a.m.
- El lunes 3 de noviembre durante todo el día.
- El martes 4 de noviembre hasta las 4 de la tarde
- El sábado 29 de noviembre desde las 12:00
- El domingo 30 de noviembre durante todo el día
Si bien no está probado científicamente, las creencias apuntan a que durante estos días, la energía lunar está en ascenso, lo que, según la tradición, favorece el flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo y estimula los folículos pilosos.