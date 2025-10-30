Con frecuencia se escucha hablar de las fases de la Luna y su importancia en la vida de las personas, pero no siempre se tiene claro, qué son y cómo se pueden aprovechar.

Se dice que esas fases son las diferentes formas en que se ve iluminada la superficie lunar desde la Tierra. Esta variación se produce porque la Luna gira alrededor de este planeta mientras ambos reciben la luz del Sol desde distintas posiciones.

Según el ángulo entre la Tierra, la Luna y el Sol, se observa más o menos una parte iluminada del satélite, lo que da lugar a las distintas fases: Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

En diferentes culturas, las fases lunares se relacionan con el corte del cabello y se argumenta que hacerlo en las fases adecuadas puede favorecer su crecimiento, fortaleza y vitalidad.

Hay fases lunares indicadas para cortar el cabello con el fin de que crezca. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según información de la compañía de productos capilares Schwarzkopf, para acelerar el crecimiento del cabello se dice que la luna creciente favorece su crecimiento después de un corte. Por lo tanto, la recomendación sería cortarlo entre la luna nueva y la luna llena.

Dado que está por iniciar el mes de noviembre, es importante tener presente y entender cómo será el ciclo lunar en el penúltimo mes del año.

Luna llena: miércoles 5 de noviembre

Cuarto menguante: miércoles 12 de noviembre

Luna nueva: jueves 20 de noviembre

Cuarto creciente: viernes 28 de noviembre

Fechas ideales para cortar el cabello y que crezca rápido

Si el objetivo es estimular el crecimiento del cabello, la fase creciente de la Luna es la ideal, pues esta etapa se asocia con la expansión, la renovación y el impulso energético.

Según la creencia popular y la astrología, las fases de la Luna influyen en el crecimiento, fortaleza y salud del pelo. | Foto: Getty Images

Así las cosas, en el mes que está por iniciar los días más favorables para cortes son los siguientes.

El domingo 2 de noviembre a partir de las 3:00 a.m.

El lunes 3 de noviembre durante todo el día.

El martes 4 de noviembre hasta las 4 de la tarde

El sábado 29 de noviembre desde las 12:00

El domingo 30 de noviembre durante todo el día