¿Cabello corto o largo? Estilista responde qué look rejuvenece a las mujeres de 40 años

El cabello ha sido históricamente un símbolo de belleza y de identidad. Su color, largo y estilo pueden influir significativamente en la percepción que tengan los demás de esa persona.

En los estándares de belleza, un cabello sano y bien arreglado normalmente se asocia con vitalidad y elegancia, mientras que ciertos peinados o tendencias pueden reflejar moda, así como aspectos de la personalidad.

Uno de los temas que siempre resultan clave es la extensión del mismo. El largo normalmente se asocia con la edad debido a factores culturales, sociales y prácticos. En muchas ocasiones se relaciona con juventud, vitalidad y feminidad, por lo que es común ver a personas más jóvenes luciéndolo de esta forma.

A medida que se envejece, el cabello tiende a volverse más fino, frágil y seco debido a cambios hormonales, lo que puede hacer que mantenerlo largo sea más difícil y esta es una razón de peso para que personas adultas o mayores opten por estilos más cortos.

El cabello corto resalta más las facciones de las mujeres. | Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, la elección entre tenerlo largo o corto puede generar un impacto significativo en cómo los demás perciben a las personas en términos de juventud y frescura.

Si bien no hay una respuesta única que funcione para todos, la decisión de optar por el pelo largo o corto depende de varios factores, incluyendo la forma del rostro, el estilo de vida y las preferencias personales.

Al respecto, la fashionista y amante de la moda, Samanthas Closet, asegura que el cabello largo, en general, puede brindar una apariencia más juvenil a algunas personas y normalmente es usado por niñas o jóvenes.

Sin embargo, si una persona de mayor edad, por ejemplo, después de los 40, quiere tener su pelo largo, puede sacarle provecho debido a que ofrece opciones para experimentar con diferentes peinados, entre ellos trenzas, colas y ondas, entre otras opciones. Esta versatilidad puede dar un toque fresco y juvenil a una persona con más años.

El cabello largo suele tener más volumen y textura que el pelo corto, lo que puede crear una apariencia más juvenil.

El corte del cabello habla mucho de la personalidad. | Foto: A.P.I.

Cabello corto

Sin embargo, el pelo corto también tiene sus ventajas cuando se trata de parecer más joven. Un corte bien elegido puede agregar elegancia y sofisticación a la apariencia, lo que puede hacer que la mujer se sienta más joven y segura.

Los cortes de pelo corto a menudo enmarcan el rostro de manera más definida, resaltando los rasgos faciales y acentuando la juventud.

En conclusión, si bien no existe una respuesta definitiva sobre si el pelo largo o corto, hará lucir a la mujer más joven, pues esto depende de diversos factores personales, lo cierto es que el corto puede resultar una mejor opción para las mujeres que tienen una mayor edad.