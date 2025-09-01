Suscribirse

Experto responde cómo evitar la caída del cabello; la alimentación es fundamental

El especialista indicó que no todo está perdido y aseguró que para tener un cuero cabelludo se debe cuidar muy bien la alimentación.

Redacción Cómo
1 de septiembre de 2025, 4:34 p. m.
Cambiar de look puede rejuvenecer el rostro.
Experto revela toda la verdad para evitar la caída del cabello; la alimentación es fundamental | Foto: Getty Images

Al igual que suele suceder con la piel o las articulaciones, el cabello refleja el inquebrantable paso del tiempo, y por más que una persona intente disimularlo, después de cierta edad es muy común notar que el pelo se vuelva más fino, pierda volumen y que se comience a caer con facilidad.

Ante el cruel paso de tiempo y sus muchos cambios, que afectan el cuero cabello, las personas suelen recurrir a soluciones rápidas o a mitos muy populares, como la de cortarse el cabello con mayor frecuencia para frenar su caída.

Sobre esta popular creencia, el reconocido estilista y peluquero Carlos Badrullas explica si es verdad que cortarse el cabello con frecuencia puede evitar su caída.

Para responder esta pregunta frecuente, el empresario va al grano y responde con un contundente “no”, y asegura que una cosa es hacer un corte para sanar el cabello y otra para evitar la caída.

Pues no. Una cosa es hacer un corte de pelo para sanear el cabello y otra es hacer un corte de pelo para evitar la caída porque no depende del exterior, depende del folículo piloso y de su estado”, fueron las palabras de este experto en un video compartido en sus redes sociales.

Sin embargo, el especialista indicó que no todo está perdido y aseguró que para tener un cuero cabelludo se debe cuidar muy bien la alimentación.

En ese orden de ideas, este experto y otros, recomiendan la ingesta de estos alimentos para lucir un cabello saludable y con estilo. Hay que destacar que recuperar el cabello ayudará a mejorar la autoestima.

La clave para que esto funcione es mantener una alimentación equilibrada, por ende, se debe añadir productos que sean ricos en proteínas y en vitaminas.

Mejorar la alimentación aportará beneficios al cabello

Una de las claves para tener un cabello fuerte y sano después de los 50 es cuidar de la alimentación.

Zanahorias: este alimento tiene un alto contenido en beta caroteno, minerales, potasio y antioxidantes, estos compuestos previenen la caída del cabello.

Cabello crespo, cabello rizado
Una de las claves para tener un cabello fuerte y sano después de los 50 es cuidar de la alimentación. | Foto: Getty Images

Aguacate: esta fruta es una buena fuente de proteínas, aminoácidos, vitaminas B y E que proporcionan protección al cuero cabelludo.

Legumbres: estas semillas es un poderoso alimento que ayuda a frenar la caída del cabello.

Pescado azul: la ingesta de Omega 3 ayuda a fortalecer el pelo.

Frutos secos: alimentos como las nueces, almendras o las avellanas tienen alto contenido de selenio, zinc y vitamina B, compuestos que fortalecen el cabello.

Corte de cabello

