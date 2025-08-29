El cuidado y la salud del cabello es algo que genera cierta preocupación entre mujeres y hombres alrededor del mundo. Por lo general, lo que más inquieta es el crecimiento del mismo y ya sea por la genética, la alimentación o las hormonas, existen varios hábitos en la rutina que aportan de manera positiva o negativa en el proceso del crecimiento del cabello.

De por sí, una de las situaciones que causan mayor intriga es la frecuencia en la que una persona se lava el pelo, pues existen varios mitos urbanos que aseguran que esto influye en la velocidad de crecimiento.

Respecto a esta información, la experta y peluquera, María Pergentina Cabrera, oriunda de España y quien cuenta con más de 25 de experiencia en dicha profesión, reveló tips y recomendaciones para conseguir un cabello más fuerte.

Además, desveló la mejor forma de optimizar los cuidados capilares para que el pelo crezca sano, más fuerte y mucho más largo.

El cuidado del cabello es algo que genera preocupación tanto en mujeres como en hombres | Foto: Fotos: especiales para El País

Sobre el lento crecimiento del cabello existen varios factores que influyen en el proceso, un papel importante es la genética, pero el tipo de cuidado también tiene una gran influencia.

Como ya se mencionó, la genética es factor fundamental y determina en gran medida la velocidad en la que crece el cabello, si tiene familiares que les crece de manera lenta, lo más probable es que herede ese comportamiento.

Otro factor que influye en gran medida son los desequilibrios hormonales, estos constantes cambios en los niveles hormonales, pueden ralentizar el crecimiento del cabello

Sin dejar en el olvido estos factores, también se debe tener en cuenta que el crecimiento de cabello es un proceso gradual y que puede varias, dependiendo de la persona. En caso de que tenga dudas sobre el proceso, lo ideal es que vaya con un dermatólogo o un profesional en salud capilar.

¿Cuántas veces se debe lavar el cabello?

Varias investigaciones han determinado que el cabello crece a un ritmo de 1.20 a 1.30 centímetros por mes, pero este promedio se puede ver afectado por la frecuencia con la que se lava el cabello.

Según la experta, la española Pergentina, desveló que una persona se debe lavar el cabello cuando lo sienta sucio, teniendo en cuenta que esto puede varias según la persona.

“En los casos en los que nos encontremos con un pelo seborreico y graso, aconsejaría cada vez que el pelo está sucio lavarlo, pero siempre evitando lavarlo todos los días de continuo. De esta manera conseguimos eliminar la grasa y evitamos que cierre el poro”, mencionó.

El cuidado del cabello influye mucho en el crecimiento del mismo | Foto: Getty Images

“Si, por el contrario, se trata de un pelo seco, lo más recomendable sería lavarlo entre una y dos veces por semana, sobre todo si hay caspa de por medio. El mejor consejo es siempre tener a mano un buen champú hidratante y aplicar mascarilla hidratante si es necesario para restaurar la salud en nuestro cabello”, sentenció.

De igual manera, la experta indicó que en ocasiones se puede tener un cabello graso en la zona de las raíces y con las puntas secas, por lo que en ese caso lo mejor es aplicar un tratamiento especial.

“En esos casos lo mejor es que se aplique un tratamiento especial en peluquería o intensivo para nutrir esas puntas y evitar la aparición del frizz o encrespamiento”, señaló.