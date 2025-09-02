Así puede preparar la mascarilla exprés de 10 minutos para salvar el cabello antes de un evento

Si desea recuperar la salud y el brillo del cabello en apenas diez minutos, existe una mascarilla efectiva y recomendada por varias revistas de belleza reconocidas como Glamour, de México.

Para prepararla se requieren ingredientes sencillos y accesibles, creando lo que se conoce como una fórmula minimalista y eficaz con aceite de coco y miel.

El aceite de coco es conocido por su capacidad para penetrar en profundidad en la fibra capilar y prevenir la pérdida de proteína. Estas propiedades se complementan de manera perfecta con la miel, considerada como un humectante natural que aporta hidratación, brillo y suavidad.

Por su alto contenido en antioxidantes, la miel también previene la caída del cabello y estimula su crecimiento, dejándolo con un brillo único y textura sedosa, señala el medio citado anteriormente.

Aceite de coco | Foto: Getty Images

El procedimiento para realizar la mezcla de estos dos ingredientes es muy sencillo y toma poco tiempo. Este es el paso a paso:

Mezclar ¼ de taza de aceite de coco con 2 cucharadas de miel y 1 de avena molida en un recipiente. Poner la mascarilla en el cabello y dejarla actuar por 30 minutos. Enjuagar con agua tibia y continuar con la rutina habitual de lavado.

Para verificar que la mezcla quedó bien, debe tener una consistencia homogénea. Además, cabe mencionar que se debe aplicar sobre el cabello completamente seco o ligeramente húmedo, específicamente desde medios hasta puntas.

También se sugiere cubrir el cabello con una gorra de baño o envolverlo con una toalla tibia, esto con el objetivo de favorecer la absorción de los nutrientes de esta combinación de ingredientes en esos diez minutos.

Durante este tiempo, el cabello podrá empezar a recuperar su vitalidad, reflejando la efectividad de este truco de belleza especialmente en las puntas, que lucirán más nutridas.

Este ritual exprés es perfecto para ponerlo en práctica justo antes de un evento, pues en poco tiempo se logra tener un cabello presentable, brillante y con la suavidad ideal para manejarlo en todo momento.

Miel | Foto: Getty Images

¿Preparada para poner a prueba la magia de esta mascarilla de aceite de coco con miel? Si desea tener a la mano otra opción, a continuación se menciona otra mezcla con aceite de coco bastante efectivas.

Otras mascarillas con aceite de coco

Con huevo: este ingrediente extra contiene proteínas que ayudan a reparar el cabello dañado. Además, es rico en vitaminas A, D y E, que mantienen la melena suave, sedosa y brillante.

Ahora bien, al fusionar un huevo con aceite de coco, sus propiedades pueden adquirir más potencia.

¿Cómo prepararla?