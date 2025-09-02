La razón por la que debería sumar a su rutina de ejercicios las pesas

El entrenamiento o rutinas de ejercicio al igual que la alimentación, juega un papel fundamental en el bienestar del organismo. Por esta razón, diferentes expertos recomiendan realizarlos con disciplina y de manera adecuada para evitar fracturas u cualquier incomodidad.

De igual manera, sugieren sumar las pesas a este entrenamiento, ya que es una práctica que brinda múltiples beneficios para la salud, aunque muchos los desconocen.

En primer lugar, su implementación en las rutinas de ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez crónica, de acuerdo con el testimonio de una mujer identificada como Christina Danaee, citado por The New York Times.

Según sus declaraciones, después de usar las pesas en su entrenamiento, ya casi no se siente adolorida o rígida. “También ha hecho que otras formas de actividad sean más divertidas y fáciles”, afirmó.

Aumentar la fuerza, mejorar la composición corporal o simplemente mantenerse activo, son algunos de los objetivos de los practicantes del levantamiento de pesas. | Foto: Getty Images

Por su parte, el portal Bupasalud indica que el levantamiento de pesas, aunque generalmente se realiza con un propósito estético, buscando incrementar el tamaño de los músculos, también aporta varios beneficios para la salud física y mental.

Entre ellos está la pérdida de peso, el aumento de la fuerza y el tono muscular, así como una mejor densidad ósea, explica el sitio especializado Mayo Clinic. De igual manera, aclara que su efecto depende de la intensidad y frecuencia con la que se entrene, teniendo en cuenta las características de cada persona.

Otro de sus principales beneficios es mejorar la fuerza y resistencia muscular. Según resalta la American Cancer Society, el aumento de la fuerza y musculatura puede ayudar a las personas a verse y sentirse mejor, lo que se puede lograr al entrenar un par de veces por semana.

Adicionalmente, hacer ejercicio de manera regular, incluyendo el levantamiento de pesas, resulta útil para prevenir lesiones y para mejorar la salud ósea. Sin embargo, para que su función sea efectiva es necesario tener ciertas precauciones, ya que cuando los ejercicios no se realizan de manera adecuada, es posible sufrir una lesión.

Debido a esto, antes de empezar a realizar un ejercicio de alta intensidad como el levantamiento de pesas, se recomienda consultar a un especialista para evaluar los beneficios y los riesgos asociados a este tipo de actividades, según el tipo de paciente y sus necesidades.

Entrenar con pesas puede ayudar a quemar calorías de manera indirecta. | Foto: Getty Images

Si se implementa correctamente esta práctica, también contribuye a reducir los niveles de estrés y ansiedad en las personas. En este contexto, MedlinePlus resalta que durante el ejercicio el cuerpo libera algunas sustancias químicas que hacen que las personas se sientan más relajadas y de mejor ánimo.

A estos beneficios que brinda el levantamiento de pesas, se suma su ayuda en el aumento de la autoconfianza de las personas, especialmente cuando se establecen metas y se van cumpliendo de manera progresiva.