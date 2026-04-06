La idea de eliminar la flacidez en los brazos suele estar rodeada de soluciones rápidas que prometen resultados en poco tiempo.

Sin embargo, un artículo reciente publicado por Vanitatis pone el foco en una realidad mucho más directa.

La clave está en el entrenamiento de fuerza, especialmente en el uso de pesas, como coinciden varias entrenadoras personales consultadas por el medio.

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Pesas para combatir la flacidez en brazos: lo que dicen las entrenadoras

De acuerdo con el reportaje del medio en mención, la flacidez no aparece por falta de ejercicio en general, sino por la pérdida progresiva de masa muscular y firmeza en los tejidos.

Las expertas citadas explican que el trabajo con pesas estimula directamente el músculo, lo que se traduce en mayor tonicidad y una apariencia más firme en los brazos.

Este enfoque rompe con uno de los mitos más extendidos: hacer muchas repeticiones con poco peso o enfocarse únicamente en el cardio.

Tal como recoge el artículo, el entrenamiento de fuerza permite mejorar la composición corporal al aumentar la masa muscular, algo clave para tensar la piel desde dentro.

Además, el texto subraya que el tríceps juega un papel fundamental en este proceso.

Esta zona, que ocupa gran parte del brazo, es donde suele concentrarse la flacidez, por lo que ejercicios específicos dirigidos a este músculo son determinantes para notar resultados.

Movimientos como extensiones de tríceps, fondos o ejercicios por encima de la cabeza aparecen como algunos de los más recomendados por las entrenadoras citadas.

Ejercicios enfocados en tríceps son clave para tonificar la zona donde más se acumula la flacidez. Foto: Getty Images

Cuántas veces entrenar y por qué el descanso también importa

Otro punto clave que destaca Vanitatis es la importancia de la frecuencia y el descanso.

Entrenar todos los días no solo no acelera los resultados, sino que puede ser contraproducente.

El músculo necesita tiempo para recuperarse y adaptarse al estímulo del ejercicio, por lo que las expertas recomiendan trabajar la fuerza entre dos y tres veces por semana.

No se trata de levantar grandes cargas desde el inicio, sino de aplicar una progresión adecuada.

Empezar con pesos manejables, priorizar la técnica y aumentar la intensidad poco a poco es lo que realmente permite ver avances sostenidos en el tiempo.

En paralelo, otros contenidos especializados, como los publicados por OK Diario, coinciden en que el entrenamiento de fuerza no solo mejora la estética, sino que también tiene beneficios clave para la salud.

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Contribuyen con la protección de la masa ósea, la mejora del metabolismo y el mantenimiento de la funcionalidad con el paso de los años.

En ese sentido, la flacidez deja de ser únicamente una preocupación estética y pasa a ser una señal de la importancia de fortalecer el cuerpo.

La conclusión que deja el análisis es clara y la única forma efectiva de mejorar la firmeza de los brazos es construir músculo.

Para eso, las pesas siguen siendo la herramienta más directa y respaldada por los expertos.

En resumen, el enfoque para combatir la flacidez en los brazos se resume en tres pilares básicos:

El uso de pesas o mancuernas en ejercicios de fuerza que activen el músculo de forma progresiva.

El trabajo específico del tríceps como zona clave donde suele concentrarse la pérdida de firmeza.

La aplicación de una progresión adecuada en la carga y la técnica.

Más que soluciones rápidas, se trata de un proceso constante en el que el cuerpo se adapta al esfuerzo y va ganando tono y firmeza con el tiempo.