Tener 2 o 3 hijos puede ralentizar el envejecimiento biológico en mujeres, revela estudio finlandés

El estudio sugiere que tener dos o tres hijos podría asociarse con un envejecimiento más lento en las mujeres.

Redacción Salud
26 de enero de 2026, 6:27 p. m.
Mujeres con dos o tres hijos muestran señales de envejecimiento más lento, según estudio finlandés.
Mujeres con dos o tres hijos muestran señales de envejecimiento más lento, según estudio finlandés. Foto: Getty Images

Un estudio finlandés reciente ha encendido el debate científico sobre la conexión entre la maternidad y el envejecimiento biológico.

Esto sugiere que las mujeres que tuvieron dos o tres hijos muestran señales de envejecimiento más lento que aquellas sin hijos o con familias muy numerosas.

Esta conclusión, difundida por Infobae y enmarcada dentro de investigaciones publicadas en Scientific American, desafía algunas ideas tradicionales sobre el desgaste físico asociado con el número de hijos.

Los investigadores que lideraron el trabajo, en el seno de la Universidad de Helsinki y otros centros científicos en Finlandia, analizaron datos de mujeres nacidas entre 1934 y 1944.

Aplicando algoritmos que estiman la “edad biológica” a partir de patrones de metilación del ADN, una especie de reloj epigenético molecular, hallaron que quienes tuvieron dos o tres hijos presentaban marcadores biológicos de envejecimiento más bajos que quienes no tuvieron descendencia o las que criaron cuatro o más hijos.

Este hallazgo resuena con teorías evolutivas clásicas que plantean un equilibrio entre inversión en reproducción y mantenimiento corporal.

Según la llamada teoría del trade‑off, el organismo distribuye recursos entre producir descendencia y preservar su propio cuerpo.

El estudio plantea que un número moderado de hijos podría estar acompañado de respuestas hormonales o soporte social que favorezcan la salud a largo plazo.

Miembros de una familia, cada uno con un dispositivo. (Imagen de referencia)
La cantidad de hijos podría influir en la biología y la longevidad femenina, indican investigadores. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué dos o tres hijos podrían “desacelerar” el envejecimiento?

La investigación se apoya en datos históricos y demográficos específicos de Finlandia en el siglo XX, un contexto con características sanitarias, sociales y económicas que difieren sustancialmente de otras regiones o épocas.

Los propios autores advierten que estos resultados no constituyen una recomendación sobre la cantidad ideal de hijos en la actualidad, y que factores como el acceso a servicios de salud, las condiciones de vida y el apoyo comunitario pueden influir mucho más allá del mero número de nacimientos.

La evidencia emergente de la Cohorte Finlandesa de Gemelos, registrada en la publicación de News Clinical, refuerza la idea de que la historia reproductiva impacta la biología del envejecimiento y la supervivencia.

Pero también muestra que tener muchas crías o ninguna puede asociarse con envejecimiento más acelerado o mayor mortalidad a largo plazo.

Investigadores externos han señalado que este tipo de asociaciones observacionales debe analizarse con cautela. Factores no medidos como salud preexistente, estilo de vida o circunstancias socioeconómicas, que también afectan tanto la fecundidad como la longevidad.

Además, estudios históricos han encontrado que en períodos de extrema escasez, como durante la Gran Hambruna Finlandesa del siglo XIX, cada hijo adicional reducía la esperanza de vida materna.

Esto demostró que el contexto ambiental es crucial para interpretar cualquier vínculo entre reproducción y envejecimiento.

Este nuevo estudio añade una pieza valiosa al rompecabezas de cómo la biología humana responde a experiencias reproductivas, pero no ofrece respuestas tajantes ni universales.

Más bien, plantea preguntas profundas sobre cómo la biología y la sociedad moldean juntas el proceso de envejecer, y cómo comprender estos mecanismos podría abrir nuevas ventanas para promover una longevidad saludable.

