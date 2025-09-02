Suscribirse

Pachira aquatica: este es el lugar de la casa donde se debería tener esta planta para atraer abundancia

Esta planta es de fácil cuidado.

Redacción Cómo
2 de septiembre de 2025, 6:27 p. m.
La puerta de entrada se considera un punto crucial en el Feng Shui, donde la energía fluye hacia el interior de la casa, y se destaca cómo un objeto puede influir en esa energía.
La Pachira aquática se encuentra con frecuencia en los hogares. | Foto: Getty Images

Con frecuencia, en los hogares las personas tienen plantas que aportan belleza, frescura y vida a los espacios. Además de ser decorativas, muchas de ellas son ideales para purificar el aire, eliminando toxinas y aumentando los niveles de oxígeno, lo cual mejora la calidad del ambiente interior.

Tener plantas también les permite a las personas sentirse más conectadas con la naturaleza, especialmente en entornos urbanos donde esta posibilidad es más limitada.

Contexto: Según el Feng Shui, este es el lugar ideal para poner un árbol limonero en el hogar

Así mismo, las matas se relacionan con efectos positivos en la salud mental y emocional. Cuidarlas puede ser una actividad terapéutica que reduce el estrés y mejora el estado.

Algunas personas encuentran en la jardinería un momento de calma y atención plena. Así, tener plantas en casa no solo embellece el hogar, sino que también promueve el bienestar físico y emocional de quienes lo habitan.

Pachira.
La pachira aquatica se relaciona con abundancia. | Foto: Getty Images

Una de las plantas que con frecuencia se ve en los hogares es la pachira aquatica conocida como la planta del dinero, la cual es muy popular por su resistencia y capacidad para decorar interiores de forma sencilla.

El portal El Mueble indica que se caracteriza por su forma de árbol con tronco trenzado y hojas muy grandes y verdes. En interiores se reproduce bien y puede llegar a crecer hasta los dos metros. En exteriores también se puede ubicar y su crecimiento es significativamente mayor.

Contexto: La planta que no debería tener en casa porque bloquea la prosperidad, según el Feng Shui

¿En dónde ubicar esta planta?

Según la filosofía china del Feng Shui, el tronco trenzado de la Pachira representa el Yin y el Yang, en equilibrio, mientras que sus hojas, que crecen en grupos de cinco, representan el mismo número de elementos que juntos atraen energía positiva y buena salud.

Dado que es una planta que se relaciona con prosperidad y abundancia, hay espacios que son recomendables para ubicarla. Uno de ellos es el sureste del hogar o de una habitación, pues este es un punto que está asociado con la riqueza y la abundancia y, por ello, ubicar la Pachira aquatica refuerza la energía financiera.

Se destaca la importancia de cuidar adecuadamente los objetos o elementos colocados detrás de la puerta, como el árbol del dinero, para maximizar su efectividad.
Esta planta es llamada el árbol del dinero. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra opción es cerca de la entrada principal, pero no directamente en línea recta con la puerta. Se dice que allí ayuda a atraer energía positiva al ingresar al hogar.

Cuidados con esta planta

Esta es una planta fácil de cuidar que requiere de un riego moderado, puesto que el tronco es capaz de almacenar agua durante bastante tiempo. El sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo, evitando los posibles encharcamientos, indica El Mueble. Lo recomendable es regarla cada 7 o 10 días aproximadamente, en temporada de verano y en invierno se debe reducir ese tiempo.

En cuanto al abono, es recomendable usar un fertilizante líquido cada 3-4 semanas durante la etapa de primavera-verano. No hay que abonarla en invierno.

En lo relacionado con la temperatura, esta planta se adapta a temperaturas entre 15 y 30 grados centígrados en espacio interiores. Es recomendable mantenerla alejada de corrientes de aire.

