Suscribirse

Cómo

Según el Feng Shui, este es el lugar ideal para poner un árbol limonero en el hogar

Un árbol limonero en buen estado contribuye al flujo de energía positiva en el hogar.

Redacción Cómo
20 de agosto de 2025, 3:51 a. m.
El árbol del limonero sirve como refugio de aves y ayuda a la biodiversidad
Según el Feng Shui, este es el lugar ideal para colocar un árbol limonero en el hogar | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Feng Shui, una antigua filosofía china que tiene como objetivo armonizar los espacios del hogar, también ofrece recomendaciones sobre la ubicación correcta de plantas y árboles frutales en el hogar. Entre ellos, se encuentra el limonero que destaca por ser un símbolo de abundancia, prosperidad y salud, además, aporta energía fresca y vital que se asocia con la renovación y equilibrio energético.

De acuerdo con esta práctica ancestral, tener un limonero en el hogar no solo tiene como beneficio obtener limones a cada rato, también se considera como un imán para la buena fortuna. Para el Feng Shui, la ubicación de este árbol frutal puede potenciar su influencia positiva y ayudar a que el hogar se llene de armonía y bienestar.

Hay que tener cuidado con la siembra del árbol para que permanezca florecido por más tiempo
Hay que tener cuidado con la siembra del árbol para que permanezca florecido por más tiempo | Foto: Getty Images

No obstante, no solo basta con plantar este árbol en cualquier lugar del hogar. Esta práctica ancestral, de origen chino, recomienda observar el entorno, la orientación y la forma en que fluye la energía en este entorno, para que este árbol limonero no solo crezca fuerte y saludable, sino que también contribuya al equilibrio espiritual del hogar.

Este es el lugar del hogar donde se debe colocar el árbol limonero, según el Feng Shui

Contexto: Feng Shui: ¿por qué un romero seco podría indicar que el flujo de energía está bloqueado en tu hogar?

En la tradición de esta filosofía china, el lugar perfecto para ubicar un limonero es el patio delantero o en la entrada del hogar. Cuando se coloca en este lugar, simboliza la apertura a nuevas oportunidades y da la bienvenida a la prosperidad. El Feng Shui cree que ver los frutos al llegar al hogar activa la energía positiva desde el primer contacto con el entorno.

Árbol limonero en buen estado contribuye al flujo de energía positiva en el hogar.
Árbol limonero en buen estado contribuye al flujo de energía positiva en el hogar. | Foto: Suministrada

Otra opción que recomienda esta práctica es colocarla al lado sureste del jardín o del balcón, conocido como la zona de la riqueza. Poner un limonero en esta área favorece el crecimiento económico y refuerza la sensación de estabilidad financiera dentro del hogar.

Por último, el Feng Shui recomendó mantener este árbol muy bien cuidado, esto quiere decir, podado, sin ramas secas y con los frutos visibles, pues si el árbol limonero está descuidado, puede bloquear el flujo de energía positiva, además, la vitalidad del árbol representa la vitalidad de quienes habitan la casa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Si no vienen, entonces estamos en la olla”: Petro regañó a su gabinete por no asistir a su polémico consejo de ministros

2. Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego del Santa Fe vs. Envigado: se movieron los ocho

3. “Nos toca salirnos de las Naciones Unidas”: Gustavo Petro criticó referendo que busca tumbar el acuerdo de paz con las Farc

4. Impactantes imágenes de gran explosión provoca varios heridos y caos en las calles de EE. UU.: esta fue la razón

5. Error de Marino Hinestroza dejó sin Copa Libertadores a Nacional: video del penal que falló

LEER MENOS

Noticias relacionadas

árbolFeng shui

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.