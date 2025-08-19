El Feng Shui, una antigua filosofía china que tiene como objetivo armonizar los espacios del hogar, también ofrece recomendaciones sobre la ubicación correcta de plantas y árboles frutales en el hogar. Entre ellos, se encuentra el limonero que destaca por ser un símbolo de abundancia, prosperidad y salud, además, aporta energía fresca y vital que se asocia con la renovación y equilibrio energético.

De acuerdo con esta práctica ancestral, tener un limonero en el hogar no solo tiene como beneficio obtener limones a cada rato, también se considera como un imán para la buena fortuna. Para el Feng Shui, la ubicación de este árbol frutal puede potenciar su influencia positiva y ayudar a que el hogar se llene de armonía y bienestar.

Hay que tener cuidado con la siembra del árbol para que permanezca florecido por más tiempo | Foto: Getty Images

No obstante, no solo basta con plantar este árbol en cualquier lugar del hogar. Esta práctica ancestral, de origen chino, recomienda observar el entorno, la orientación y la forma en que fluye la energía en este entorno, para que este árbol limonero no solo crezca fuerte y saludable, sino que también contribuya al equilibrio espiritual del hogar.

Este es el lugar del hogar donde se debe colocar el árbol limonero, según el Feng Shui

En la tradición de esta filosofía china, el lugar perfecto para ubicar un limonero es el patio delantero o en la entrada del hogar. Cuando se coloca en este lugar, simboliza la apertura a nuevas oportunidades y da la bienvenida a la prosperidad. El Feng Shui cree que ver los frutos al llegar al hogar activa la energía positiva desde el primer contacto con el entorno.

Árbol limonero en buen estado contribuye al flujo de energía positiva en el hogar. | Foto: Suministrada

Otra opción que recomienda esta práctica es colocarla al lado sureste del jardín o del balcón, conocido como la zona de la riqueza. Poner un limonero en esta área favorece el crecimiento económico y refuerza la sensación de estabilidad financiera dentro del hogar.