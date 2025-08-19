El Feng shui es un antiguo sistema filosófico de origen taoísta, que se basa en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de este una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan.

De acuerdo con esta creencia y según expertos, el romero es una planta que se asocia con la purificación y la protección. Cuando se seca un romero en el contexto del Feng Shui, puede interpretarse de diferentes maneras:

En los últimos tiempos, ha surgido un interés renovado en una antigua práctica: colocar ramitas de romero en los zapatos. | Foto: Getty Images

Estos son los objetos que le pueden ayudar a atraer dinero con ayuda de la planta. | Foto: Getty Images

Falta de energía vital: la sequedad del romero puede interpretarse como una falta de energía vital o vitalidad en el espacio donde se encuentra. Esto puede sugerir que el área necesita ser revitalizada o que la energía en ese lugar está estancada. Necesidad de limpieza energética: el romero seco también puede ser una señal de que el espacio necesita una limpieza energética. En el Feng Shui, se cree que las plantas secas pueden retener energías negativas, por lo que puede ser necesario limpiar el espacio para restaurar el equilibrio y la armonía. Cambio de energía: la sequedad del romero puede indicar un cambio en la energía del espacio. Esto puede ser positivo o negativo, dependiendo del contexto. Por ejemplo, podría señalar el final de una etapa y el comienzo de otra nueva.

Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones pueden variar según el practicante de Feng Shui y el contexto específico de la situación.

Siempre es útil evaluar el entorno en su totalidad y considerar otros factores antes de llegar a conclusiones definitivas sobre el significado de un romero seco en un espacio determinado.

La planta de romero necesita ciertos cuidados que aseguraran que se conserve en un buen estado. | Foto: Getty Images

Beneficios del romero

El romero es una planta aromática usada en la preparación de platos gastronómicos. Sin embargo, también se caracteriza por tener propiedades medicinales que han ganado espacio en la cultura popular desde hace un buen tiempo.

En la lista de beneficios que se le atribuyen para mejorar la salud está el alivio del dolor de cabeza, facilitar la circulación, bajar el colesterol y minimizar las molestias generadas por el período menstrual, según el portal Cuerpo Mente.

Asimismo, esta planta, cuyo nombre científico es Rosmarinus officinalis, es rica en compuestos flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos que le proporcionan sus propiedades antioxidantes, según información del portal de salud y bienestar Tua Saúde.

La revista Uncomo listó una serie beneficios que traería el romero al cabello:

Acción revitalizadora: un estudio realizado por la Universidad de Kindai en Osaka, Japón, aprobó los beneficios de aceite de romero en el cabello. Además de cubrir las canas de forma natural, ayuda a equilibrar la grasa del cuero cabelludo, sin alterar el pH.

Combate la caspa: gracias a sus componentes, esta planta ayuda a combatir los hongos que suelen causar caspa. Aunque no reemplaza un tratamiento médico, algunas personas lo utilizan como complemento para mejorar los resultados.