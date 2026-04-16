El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer se posiciona como líder en ciencia en el país, impulsado por estudios de alto impacto en oncología.

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Colombia gana protagonismo en investigación contra el cáncer

El avance de la investigación oncológica en Colombia acaba de recibir un espaldarazo internacional.

El más reciente reporte del Nature Index ubica al Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo como el líder nacional en ciencias de la salud, un reconocimiento que confirma el creciente peso del país en la producción científica de alto impacto.

El Nature Index, considerado uno de los medidores más exigentes de la ciencia global, evalúa la calidad de las publicaciones científicas en revistas de alto impacto, no solo su cantidad.

Por eso, la posición alcanzada por el CTIC no responde a volumen, sino a la relevancia y citación internacional de sus estudios, un aspecto clave en la consolidación de ecosistemas científicos competitivos.

Este liderazgo se construye sobre un modelo que combina atención clínica e investigación.

El CTIC se posiciona como la institución líder en Colombia en investigación en salud según el Nature Index (Health Sciences).



Un indicador global que reconoce la producción científica en revistas de alto impacto.



Seguimos aportando conocimiento en cáncer desde Colombia hacia el… pic.twitter.com/EeTj6Zztyp — Fundación CTIC (@Fundacion_CTIC) April 15, 2026

Investigación aplicada en salud impulsa avances científicos en Colombia

El CTIC, una fundación sin ánimo de lucro con sede en Bogotá, fue concebido como un centro integral para el tratamiento del cáncer.

Cuenta con equipos multidisciplinarios y tecnología avanzada orientada tanto a la atención de pacientes como a la generación de conocimiento científico.

La institución forma parte de una tendencia más amplia: el fortalecimiento de la investigación aplicada en salud en Colombia.

Sin embargo, lo que la distingue es su capacidad para traducir hallazgos científicos en prácticas clínicas, un enfoque que, según expertos del sector, acelera la innovación médica y mejora los desenlaces en los pacientes.

El reconocimiento internacional no es solo simbólico. De acuerdo con el propio centro, “la investigación no es un componente complementario, es un eje fundamental de nuestro modelo de atención”, una apuesta que se traduce en resultados concretos.

El estudio EVA, una de las principales iniciativas científicas del Centro de Tratamiento en mención, ha recopilado información de más de 3.700 pacientes, abarcando cerca de 50 tipos de cáncer y más de 40 investigaciones institucionales.

Este volumen de datos, producido bajo estándares de alta calidad, es precisamente el que le ha permitido al país entrar en el radar del Nature Index.

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Es un indicador que mide la contribución a publicaciones en revistas científicas altamente selectivas y que hoy ubica al CTIC en la conversación global sobre investigación en salud.

Más allá del ranking, el impacto real se mide en la vida de los pacientes.

Colombia registra miles de nuevos casos de cáncer cada año, y la posibilidad de contar con investigación local de alto nivel permite adaptar los tratamientos a las características de la población, reduciendo desigualdades en el acceso a terapias innovadoras.