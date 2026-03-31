Antioquia

Invima alerta por venta masiva de este falso jarabe para la tos en Medellín: “Representa un riesgo para la salud pública”

La entidad recomendó suspender de inmediato el consumo del producto.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 7:45 p. m.
El Invima insistió en que este tipo de productos generan falsas expectativas.
El Invima insistió en que este tipo de productos generan falsas expectativas. Foto: Getty Images/ ArtistGNDphotography

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió este martes, 31 de marzo, una alerta para que se suspenda la venta y consumo de un jarabe para la tos que es vendido de manera fraudulenta en Medellín.

Se trata del HEDERA HELIX + PROPÓLEO ZANECOL, un supuesto medicamento derivado de plantas medicinales (conocido como fitoterapéutico) que se comercializa a través de redes sociales, internet y cadenas de mensajería sin contar con registro sanitario.

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Para el Invima, este se considera como un producto fraudulento y representa un riesgo para la salud pública.

“El producto utiliza de manera indebida el número de registro sanitario PFT2022-0002853, que corresponde en realidad a otro medicamento autorizado —HEDERA HELIX + PROPÓLEO JARABE—, cuyo titular es ICA PHARMA LTDA”, dijo la entidad.

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Esto, para el Invima, es una clara suplantación de información sanitaria, ya que “el producto fraudulento incluye en su rotulado datos de fabricante y titular que no le corresponden, además de mencionar a la empresa ZANECOL, la cual no figura con ningún rol autorizado dentro de los registros sanitarios vigentes para productos Fitoterapéuticos”.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, dijo al respecto: “Este tipo de productos fraudulentos representa un riesgo para la salud pública, ya que no han sido evaluados en términos de calidad, seguridad y eficacia. Además, pueden inducir a error a los consumidores al utilizar registros sanitarios que no les corresponden, generando una falsa percepción de legalidad”.

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Los ciudadanos deben suspender el consumo de este jarabe. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

El Invima insistió en que este tipo de productos generan falsas expectativas en los usuarios, pues se les atribuyen propiedades no autorizadas.

A raíz de esto, llamó a los usuarios a evitar la compra de este jarabe y a verificar siempre el registro sanitario de cualquier medicamento o producto fitoterapéutico antes de su uso.

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Además, pidió suspender de inmediato su consumo y reportar cualquier evento adverso o punto de comercialización ante las autoridades sanitarias.

También instó a las secretarías de salud, IPS y demás actores del sistema a “intensificar las acciones de inspección, vigilancia y control para evitar la distribución de este producto, así como a adelantar las medidas sanitarias correspondientes, incluida su incautación y destrucción”.

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