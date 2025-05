Ana del Castillo fue víctima de robo en pleno concierto y lanzó inesperada petición: “No seré capaz de meterle un puño”

| Foto: Getty Images for Latin Recording

Ana del Castillo, exponente femenina del vallenato colombiano. | Foto: Getty Images for Latin Recording

La cantante oriunda de Valledupar con su talento ha conquistado a sus fanáticos, pero su carrera musical no es lo único que llama la atención de los mismos, pues su vida personal también es de interés por su personalidad arrolladora.

Ana del Castillo estaría atravesando ‘crisis’ por inesperadas decisiones; soltó particular mensaje: “Cuando te das vuelta”

Contexto: Ana del Castillo estaría atravesando ‘crisis’ por inesperadas decisiones; soltó particular mensaje: “Cuando te das vuelta”

Desde el escenario, la cantante les pidió a los asistentes que si encontraban al ladrón, no lo golpearan, que ella lo iba a perdonar si se lo devolvía.

“A la Policía y a la gente de seguridad les pido un favor: si llega la persona a dar el teléfono, no lo vayan a palear. Yo lo perdono ”, dijo Ana.

Además, le envió un mensaje al ladrón: “Para la persona que me robó el teléfono, sepa que lo perdono y no seré capaz de meterle un puño o una trompada. ¡Pero necesito el teléfono, no joda!“.