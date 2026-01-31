Petro señaló en X al exministro Luis Carlos Reyes, y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

Tal como lo ha hecho a lo largo de su mandato, el presidente Gustavo Petro compartió una publicación a través de su cuenta en la red social X, en la que señaló a dos de sus exfuncionarios. Se trata de los exministros José Antonio Ocampo y Luis Carlos Reyes.

Todo empezó luego de que el economista Jorge Espinosa compartiera una publicación en X en la que decía puntualmente:

“El ex @MinHacienda @JoseA_Ocampo dijo más temprano en @CaracolRadio @WRadioColombia que el déficit del Gobierno y los tremendos líos fiscales en los que ya estamos no tienen que ver con tumbar la Emergencia Económica, sino con un hecho probado: el presidente @petrogustavo no quiso hacer un recorte en el gasto que se necesitaba. Punto”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló explosivo audio contra Luis Carlos Reyes: “Es parte de una estructura criminal”

Posteriormente, el presidente Petro retuiteó el anterior mensaje de Espinosa, asegurando que lo que estaba diciendo supuestamente no era cierto.

En su extensa argumentación en X, el presidente Petro sacó a relucir el nombre del exministro Reyes:

“Cuánto cuesta el adelanto de impuestos hecho por Ocampo en el año 2023 y que desfinanció el 2024, y que, tiene razón, fue muy torpemente medido por Reyes, y, ¿qué representa el primer recorte de cerca de 5 billones de pesos anuales de la mitad de la reforma tributaria del 2022? Esta es la mayor irresponsabilidad de la mayoría de la Corte Constitucional, al seguir a Ibáñez y al magistrado Reyes en su modelo plutocrático: 5 billones anuales”, dijo el jefe de Estado en su extenso mensaje.

Luego de que lo nombrara, el exministro Reyes, quien también fue director de la Dian durante el Gobierno Petro, le respondió al mandatario. Lo hizo, revelando una conversación que ambos sostuvieron en su momento.

Exclusivo: Corte Suprema pide investigar al presidente Petro por orden a Laura Sarabia y Luis Carlos Reyes para nombrar a una persona cuestionada en la Dian

Junto al pantallazo de la conversación, publicó un mensaje en el que Reyes le pidió al presidente Petro que dejara de difundir falsedades acerca de su gestión.

En la imagen el exministro Luis Carlos Reyes. Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Presidente: un economista debe, en efecto, decir siempre la verdad. Por favor, deje de difundir falsedades acerca de mi gestión y reconozca, por ejemplo, que fue usted quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón a Israel”, dijo puntualmente Reyes en el mensaje.