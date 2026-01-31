Política

Petro señaló en X al exministro Luis Carlos Reyes, y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

El exministro y exdirector de la Dian compartió un pantallazo de un conversación que sostuvo con el jefe de Estado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Nación
31 de enero de 2026, 6:15 p. m.
Luis Carlos Reyes y Gustavo Petro no han dejado de tener choques.
Luis Carlos Reyes y Gustavo Petro no han dejado de tener choques. Foto: Semana/Presidencia

Tal como lo ha hecho a lo largo de su mandato, el presidente Gustavo Petro compartió una publicación a través de su cuenta en la red social X, en la que señaló a dos de sus exfuncionarios. Se trata de los exministros José Antonio Ocampo y Luis Carlos Reyes.

Todo empezó luego de que el economista Jorge Espinosa compartiera una publicación en X en la que decía puntualmente:

“El ex @MinHacienda @JoseA_Ocampo dijo más temprano en @CaracolRadio @WRadioColombia que el déficit del Gobierno y los tremendos líos fiscales en los que ya estamos no tienen que ver con tumbar la Emergencia Económica, sino con un hecho probado: el presidente @petrogustavo no quiso hacer un recorte en el gasto que se necesitaba. Punto”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló explosivo audio contra Luis Carlos Reyes: “Es parte de una estructura criminal”

Posteriormente, el presidente Petro retuiteó el anterior mensaje de Espinosa, asegurando que lo que estaba diciendo supuestamente no era cierto.

Política

Paloma Valencia se fue de frente contra Laura Sarabia y sus hermanos: “Y la plata se la estaba robando, no lo digo yo, lo dice Petro”

Política

Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

Política

Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: “No tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”

Política

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

Política

Cita Trump-Petro: ¿las declaraciones del presidente colombiano pusieron el encuentro en riesgo? Esto es lo se sabe de lo que se vivirá en la Casa Blanca

Política

Exclusivo: las peticiones de la senadora Isabel Zuleta para acceder a información de inteligencia en la Policía

Política

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Mundo

Viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos: por qué se reunirá con Donald Trump

Macroeconomía

Petro confirma tercer recorte presupuestal y se va lanza en ristre contra los promotores de gasto que ahora lo critican

Mundo

Reunión Petro y Trump: fecha, hora y los temas que estarán sobre la mesa

En su extensa argumentación en X, el presidente Petro sacó a relucir el nombre del exministro Reyes:

“Cuánto cuesta el adelanto de impuestos hecho por Ocampo en el año 2023 y que desfinanció el 2024, y que, tiene razón, fue muy torpemente medido por Reyes, y, ¿qué representa el primer recorte de cerca de 5 billones de pesos anuales de la mitad de la reforma tributaria del 2022? Esta es la mayor irresponsabilidad de la mayoría de la Corte Constitucional, al seguir a Ibáñez y al magistrado Reyes en su modelo plutocrático: 5 billones anuales”, dijo el jefe de Estado en su extenso mensaje.

Luego de que lo nombrara, el exministro Reyes, quien también fue director de la Dian durante el Gobierno Petro, le respondió al mandatario. Lo hizo, revelando una conversación que ambos sostuvieron en su momento.

Exclusivo: Corte Suprema pide investigar al presidente Petro por orden a Laura Sarabia y Luis Carlos Reyes para nombrar a una persona cuestionada en la Dian

Junto al pantallazo de la conversación, publicó un mensaje en el que Reyes le pidió al presidente Petro que dejara de difundir falsedades acerca de su gestión.

Pese a ser quien denunció la entrega de hojas de vida por recomendados políticos, Luis Carlos Reyes fue señalado por Roy Barreras como cercano a Papá Pitufo. La respuesta fue una denuncia penal.
En la imagen el exministro Luis Carlos Reyes. Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Presidente: un economista debe, en efecto, decir siempre la verdad. Por favor, deje de difundir falsedades acerca de mi gestión y reconozca, por ejemplo, que fue usted quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón a Israel”, dijo puntualmente Reyes en el mensaje.

Más de Política

De izquierda a derecha: Paloma Valencia y Laura Sarabia.

Paloma Valencia se fue de frente contra Laura Sarabia y sus hermanos: “Y la plata se la estaba robando, no lo digo yo, lo dice Petro”

Un nuevo choque entre el exministro Luis Carlos Reyes y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Petro señaló en X al exministro Luis Carlos Reyes, y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

De izquierda a derecha: Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

Sergio Fajardo e Iván Cepeda

Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: “No tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”

ED 2271

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

ED 2271

Cita Trump-Petro: ¿las declaraciones del presidente colombiano pusieron el encuentro en riesgo? Esto es lo se sabe de lo que se vivirá en la Casa Blanca

NAC- ISABEL ZULETA

Exclusivo: las peticiones de la senadora Isabel Zuleta para acceder a información de inteligencia en la Policía

ED 2271

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los inconformes en el uribismo: algunos políticos no quedaron satisfechos con las listas al Congreso en el Centro Democrático

Paola Holguín es disciplinada y acata las decisiones del Centro Democrático, así no las comparta. Álvaro Uribe la define como la inteligencia artificial durante sus ocho años de gobierno.

Paola Holguín habla con SEMANA y cuenta la verdad de por qué no irá en la lista al Senado: “El Centro Democrático no me dejó participar”

Noticias Destacadas