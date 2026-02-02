Ingrid Betancourt advirtió que Gustavo Petro es una “amenaza para Estados Unidos”: hizo un análisis de la visita del presidente a Trump

Este lunes, 2 de febrero, cuando el presidente Gustavo Petro empieza su visita diplomática en Estados Unidos —cuyo objetivo principal es encontrarse con su homólogo, Donald Trump—, la candidata al Senado y directora del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, hizo un análisis sobre el viaje del político del Pacto Histórico.

“El caballo de Troya del eje del mal: ¿por qué Petro es la amenaza definitiva para Estados Unidos?”, preguntó.

“La historia de las relaciones internacionales ha demostrado que el peligro más letal no siempre proviene de un misil transcontinental, sino de la traición estratégica de quien se creía que era el aliado más fiel. Hoy los Estados Unidos se enfrentan a un desafío sin precedentes en su propio hemisferio: Gustavo Petro”.

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: Montaje El País

Dijo que lo que empezó como un experimento de la izquierda radical en Colombia se ha transformado en este inicio de 2026 en una amenaza existencial para la seguridad nacional: los valores democráticos y la salud pública de los estadounidenses.

“Petro no solo es un presidente con una ideología divergente, es un arquitecto de un nuevo eje de resistencia que busca activamente el desmoronamiento de la hegemonía estadounidense y la validación de los régimenes más oscuros del planeta”, afirmó.

Recordó la animadversión de Gustavo Petro con Estados Unidos y manifestó que no es retórica. “Es un acto de agresión diplomática sin igual. Petro ha personalizado su ataque contra la figura del presidente Trump interfiriendo en la política interna de la nación más poderosa del mundo. Su frase ‘la humanidad tiene una salida, cambiar a Trump. Y si no, sacar a Trump’. Lo pronunció en 2025 y no fue un juego de palabras inocentes, fue un llamado a una insurgencia global contra el liderazgo de Estados Unidos”, expresó.

Ingrid Betancourt en su paso por el estudio de SEMANA. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Resaltó que Petro ha calificado las acciones de defensa y seguridad de Estados Unidos como barbarie e imperialista, “llegando a llamar a Trump el rostro del nuevo fascismo”.

Betancourt afirmó que cuando una nación retiene una visa por razones de seguridad, la respuesta de un estadista es el diálogo y la argumentación. “La de Petro, al contrario, fue un desafío, dijo que no le quitaban la visa, sí las cadenas. Esa declaración confirma que Petro busca romper los vínculos con la civilización occidental”.

Agregó: “Si se juzga a un hombre por sus amigos, el hoy presidente de Colombia es el aliado predilecto de los enemigos de la libertad. Su relación con el eje del mal es evidente. Petro ha sido el facilitador de Nicolás Maduro. Tras la captura del venezolano, el 3 de enero de 2026, no dudó en tildar la operación como un secuestro imperialista. Petro protege el corazón del narcotráfico regional y desafía la justicia internacional. Mientras Estados Unidos considera a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, Petro la define como un faro de paz”.

Petro y Trump se reunirán el 3 de febrero. Foto: Getty Images / Presidencia

Petro —añadió— entregó la soberanía colombiana a intereses extracontinentales. Habló de las relaciones del colombiano con China, Irán, Rusia, entre otros.

La exsecuestrada también se refirió a las complacencias del presidente con grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, “permitiéndoles aumentar su crecimiento bajo la paz total; ha convertido a Colombia en un santuario para el crimen organizado”.

Y remató afirmando que Gustavo Petro tiene un desprecio por la seguridad estadounidense y viene de atrás. “Para Petro, el verdadero eje del mal no son los terroristas que estrellan aviones, sino los gringos y sus aliados. La permanencia de la línea de Petro al mando en Colombia es una receta del desastre para Estados Unidos”.