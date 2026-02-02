Presidente Gustavo Petro llegó a Washington para esperado encuentro con Donald Trump: así será su primer día en EE. UU.

Donald Trump y su par colombiano, Gustavo Petro, se reunirán por primera vez en Washington, un punto de quiebre en su turbulenta relación tensada durante meses por desacuerdos frente al narcotráfico, Venezuela y posiciones políticas opuestas.

El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó aproximadamente a la 1:30 de la mañana a Washington, junto a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros miembros de la comitiva, donde adelantarán una agenda oficial entre el 2 y el 5 de febrero.

Según pudo conocer SEMANA, en su primer día en la capital de Estados Unidos, el presidente tendrá algunas reuniones privadas previas a la reunión que sostendrá con el mandatario norteamericano mañana martes, 3 de febrero.

La reunión institucional que tendrá lugar en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump será “parte de un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral, en asuntos de interés común para ambos países”, según un comunicado emitido por la Presidencia colombiana.

Durante su estadía en Washington, el presidente Petro sostendrá —además— una reunión con integrantes de la diáspora colombiana, programada en la Biblioteca Martin Luther King, a la que asistirán ciudadanos connacionales radicados en la capital de Estados Unidos; se tiene previsto que esta reunión se realice el jueves.

“La agenda oficial incluye, además, una conferencia en la Universidad de Georgetown, en la que el mandatario abordará los retos del cambio climático en el continente, desde una perspectiva regional y global”, dice el comunicado de la Casa de Nariño.

El presidente Petro llevará a cabo encuentros oficiales con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como con legisladores de Estados Unidos de filiación republicana y demócrata, “en escenarios de intercambio orientados a abordar asuntos clave para la agenda hemisférica”, reza el texto.

También tendrá un encuentro con agremiaciones del sector cacaotero estadounidense, “con el objetivo de explorar alternativas de cooperación y comercialización de este producto colombiano, en el marco de estrategias asociadas al desarrollo rural y a los procesos de sustitución de cultivos”.

“La agenda en Washington contempla espacios diferenciados de interlocución política, legislativa, académica y comunitaria, en el marco de una política exterior orientada a la defensa de los intereses nacionales y al fortalecimiento del diálogo institucional”, agrega el comunicado.

Acérrimos adversarios, los mandatarios tendrán un cara a cara inédito que puso en pausa las amenazas de Washington de acciones militares y aranceles adicionales a Colombia, en una región volátil después de que Estados Unidos arrestara al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Cabe recordar que Trump había llamado a Petro “líder del narcotráfico” tras acusarlo de hacer pocos esfuerzos para frenar a las mafias que trafican cocaína e impuso sanciones financieras en octubre contra él, su esposa, su hijo mayor y su mano derecha, el ministro del Interior, Armando Benedetti.