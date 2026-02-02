MUNDO

De reunión con Donald Trump a discurso en la OEA: así será la semana de Gustavo Petro en Washington

El mandatario tendrá, entre otras cosas, una cena con 60 funcionarios estadounidenses.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

3 de febrero de 2026, 12:28 a. m.
Presidente Gustavo Petro adelantará agenda oficial en Washington
Presidente Gustavo Petro adelantará agenda oficial en Washington

El presidente Gustavo Petro inició este lunes, 2 de febrero, una intensa agenda diplomática en Washington, con una serie de encuentros que incluyen la esperada reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un importante discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en un giro que podría reconfigurar la relación con la administración Trump tras meses de tensiones.

Petro llegó a la capital estadounidense en la madrugada del 2 de febrero, dando inicio a una gira oficial que se extenderá hasta el 5 de febrero, centrada en fortalecer el diálogo político, institucional y cultural entre Colombia y Estados Unidos. Durante su estancia, el jefe de Estado también mantendrá encuentros con la diáspora colombiana en Estados Unidos y con congresistas estadounidenses, además de actividades en universidades y espacios de cooperación regional.

El presidente Gustavo Petro dio una declaración previo al viaje a Estados Unidos.
El presidente Gustavo Petro previo al viaje a Estados Unidos

El momento más esperado será la reunión oficial en la Casa Blanca con Trump, programada para el martes 3 de febrero a las 11:00 a. m. Se trata de la primera reunión cara a cara entre ambos mandatarios desde que Trump regresó al poder, y llega tras un año de tensiones marcadas por desacuerdos sobre temas como el narcotráfico, la situación en Venezuela y diferencias políticas profundas entre los dos gobiernos.

Este encuentro se hará a puerta cerrada; sin embargo, para las 4:00 p. m. se espera una rueda de prensa en la que Gustavo Petro dé sus impresiones sobre el encuentro y responda las preguntas de los periodistas en Washington.

Gustavo Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca: todo lo que hay que saber de la cita este martes tres de febrero

Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el Gobierno de los EE. UU.”, escribió Petro en sus redes sociales al arribar a Washington, subrayando la importancia que su administración le otorga al diálogo con la principal potencia mundial.

Agenda amplia y objetivos de la visita

Además del encuentro en la Casa Blanca, la agenda oficial de Petro incluye: una sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde el mandatario colombiano ofrecerá un discurso sobre temas regionales y hemisféricos, entre ellos la seguridad, la cooperación internacional y la defensa de la soberanía. Se llevará a cabo el miércoles a las 3:00 p. m. Ese mismo día tendrá una cena con 60 funcionarios del Gobierno estadounidense, en la cual buscará fortalecer los lazos con Washington.

Para el jueves tendrá un encuentro en la Universidad de Georgetown para dialogar sobre el papel de América Latina en la crisis climática. Y cerrará el día encontrándose con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Martin Luther King Jr.

El presidente, Gustavo Petro, el 30 de enero de 2026 en Villa Fátima (La Guajira)
El presidente, Gustavo Petro, estará en múltiples eventos durante su viaje en Estados Unidos

Este conjunto de actividades se produce en un contexto de tensiones y oportunidades. La reunión en la Casa Blanca será analizada como un termómetro de la relación entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en lo referente a la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico, temas que han generado fricciones profundas en el pasado.

La participación de Petro en la OEA, por otro lado, le da un espacio multilateral para articular sus prioridades en política exterior, reforzar la integración regional y plantear su visión para las Américas ante otros líderes de la región.

