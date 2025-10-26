7:40 a. m. Petro reafirmó su compromiso con su participación en la consulta

Este domingo, 26 de octubre, Colombia vive una jornada electoral atípica: la consulta popular e interpartidista convocada por el Pacto Histórico, una coalición de izquierda integrada por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.

Al tratarse de una consulta abierta, cualquier ciudadano colombiano con su derecho al voto vigente podrá participar en la jornada. En total, más de 39 millones de personas están habilitadas para ejercer su voto, dentro del horario establecido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Siga el minuto a minuto de la jornada de votación en la consulta del Pacto Histórico:

¿Quiénes son los candidatos?

En el tarjetón oficial de la consulta del Pacto Histórico figuran los nombres de Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero; no obstante, únicamente los dos primeros tomarán parte en la jornada electoral.

El exalcalde de Medellín anunció su retiro el 15 de octubre, al considerar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no brindó las garantías necesarias, pues el proceso fue catalogado como una consulta interpartidista y no como una consulta interna, lo que, según él, modificaría las condiciones de participación.

Aun así, su nombre se mantiene en la tarjeta electoral debido a que los tarjetones ya habían sido impresos antes de su renuncia.

Para votar de manera adecuada, los ciudadanos deben presentarse únicamente en el puesto donde tengan inscrita su cédula, pues no estará permitido emitir el voto en un lugar diferente.

Al llegar a la mesa de votación, el votante deberá pedir expresamente la tarjeta electoral correspondiente a la consulta del Pacto Histórico, ya que este documento no se entrega de manera automática.

El segundo tarjetón, identificado con el color naranja, se perfila como uno de los más influyentes en la configuración política que tendrá el Congreso en los próximos años. En este, los ciudadanos deberán escoger a un solo candidato entre los 145 que buscan posicionarse dentro de la lista cerrada y paritaria del Pacto Histórico al Senado.

El sistema de votación establece que el orden final de la lista dependerá directamente del número de votos obtenidos por cada aspirante en la consulta. Los candidatos con mayor respaldo ocuparán los primeros lugares, lo que incrementa sus opciones de alcanzar una curul, siempre en función del total de votos que el Pacto Histórico logre en los comicios legislativos de marzo de 2026.

En paralelo, el tercer tarjetón, de color verde, definirá las posiciones en las listas a la Cámara de Representantes en cada departamento, otorgando protagonismo a la dinámica regional y a la representación territorial dentro del proyecto político.

La Registraduría anunció la apertura de los 13.400 puestos de votación dispuestos en todo el país. Estos tendrán cerca de 20.000 mesas en las que estarán 142.021 jurados garantizando el derecho al voto de los ciudadanos. El censo de personas habilitadas para votar es de 39,9 millones de ciudadanos.

El mandatario expresó a través de redes sociales su decisión de ejercer su derecho al voto en la consulta interna del partido. Además, señaló que esta acción la realiza en cumplimiento de los derechos y deberes consagrados en la Constitución de Colombia.

“Cómo ciudadano de Colombia y militante del partido creado por el pueblo: Pacto Histórico, en uso de mis derechos establecidos en la Constitución de Colombia que juré respetar, y recuperar su espíritu de constitución de la libertad, de la justicia social, de la independencia nacional y la democracia, y en el ejercicio de mis derechos convencionales de la convención americana de los derechos humanos, me alistó para votar en la consulta del Pacto Histórico”, escribió en la red social X.

Gustavo Petro manifestó en redes sociales que, para esta jornada, saldrá a votar temprano en la Consulta del Pacto Histórico

“Mañana temprano iré a votar en la consulta popular de mi partido: el Pacto histórico, ojalá se llame algún día: Pacto Humano. La quebrada se vuelve río torrentoso”, precisó el mandatario de Estado a través de X.