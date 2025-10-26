Suscribirse

Registrador responde a señalamientos sobre consulta: el Pacto acordó el número de tarjetones y de mesas que se desplegaron en el país

Hernán Penagos reportó que se le permitió ejercer el derecho al voto a las personas que estaban en la fila cuando el reloj marcó las 4:00 de la tarde, momento que se había estimado para el cierre de las urnas.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 10:14 p. m.
Hernán Penagos, registrador nacional, durante la instalación de las elecciones de consejos de juventudes.
Hernán Penagos, registrador nacional. | Foto: Registraduría Nacional

El registrador nacional, Hernán Penagos, dio su balance de la consulta del Pacto Histórico que se realizó este domingo 26 de octubre, dejando claro que el número de tarjetas electorales que se dispusieron en las 19.800 mesas de votación fue acordado por la entidad con los partidos que convocaron a las urnas.

“No se han reportado incidencias de orden público y toda la ciudadanía ha podido ejercer su derecho al voto. La definición de las mesas de votación que se instalaron en este proceso de consultas fue un acuerdo que se suscribió el 3 de octubre entre la Registraduría Nacional y los representantes legales de los partidos políticos que convocaron en ese momento la consulta: Partido Comunista, Polo Democrático y Unión Patriótica”, sostuvo Penagos desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló a la Registraduría por supuestas irregularidades que habrían ocurrido durante el proceso electoral, asegurando que algunas personas se habrían quedado sin poder ejercer su derecho al voto porque no se dispuso del mismo número de mesas que se habilitan para elecciones como las presidenciales.

No obstante, Penagos respondió que “el número de tarjetas electorales también está acordado en este documento suscrito entre las partes y son 7 millones de tarjetas electorales. Tampoco ha habido insuficiencia de tarjetas en ningún lugar del territorio nacional. Todos los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto sin ninguna dificultad”.

En desarrollo

