Suscribirse

Confidenciales

Uribismo promueve la abstención para la consulta del Pacto Histórico: “Ni un solo voto”

Desde el Centro Democrático siguen cuestionando que ese mecanismo cueste más de 200 mil millones pesos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 3:44 a. m.
Iván Cepeda y Carolina Corcho se medirán en la consulta interna del Pacto Histórico.
Iván Cepeda y Carolina Corcho se medirán en la consulta interna del Pacto Histórico. | Foto: Semana

Para el domingo 26 de octubre está prevista la consulta del Pacto Histórico donde se conocerá el nombre del candidato presidencial de ese sector político. Iván Cepeda y Carolina Corcho están en ese proceso de elección y, además, se podrá votar por los aspirantes al Congreso para determinar el orden de las listas.

Como esa consulta ha sido objeto de varias polémicas, desde el Centro Democrático se está promoviendo la abstención al considerar que es un gasto innecesario y que no hay una seguridad jurídica sobre el proceso.

Sebastián López, vocero del Centro Democrático en Antioquia, dijo que están promoviendo una campaña para que no haya ni un solo voto por esa consulta.

“Que entre el diablo y escoja cuál es el más malo de todos, pero al pacto criminal histórico ni un solo voto de apoyo, de nadie, porque a esta gente no se les puede fortalecer ni siquiera en esos resultados”, indicó.

También cuestionó el gasto que se hará en esa consulta porque, según él, el Pacto Histórico pudo haber elegido otro mecanismo que no generara gastos al Estado.

Hernán Cadavid aseguró que esos 200 mil millones que se invirtieron podrían perderse por falta de apoyo ciudadano.

“El petrismo se acostumbró a que los colombianos le paguemos sus consultas y decisiones políticas con los impuestos de cada uno de los ciudadanos. Más de 200.000 millones de pesos se gastarán en un ejercicio que hubieran podido resolver internamente dentro de su movimiento político”, manifestó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó la tabla de posiciones tras las victorias de América de Cali y Águilas Doradas

2. Cortes de luz en Bogotá para el sábado 25 de octubre: estos son los barrios afectados

3. Repartidor intentó entregar flores en un funeral, tropezó frente al ataúd y terminó viviendo un bochornoso momento

4. Dos polémicas en el América vs. Junior dejaron a todos impactados: este fue el ganador

5. Ideam pronostica fuertes lluvias en Colombia para este 25 y 26 de octubre; estas son las regiones afectadas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Centro Democráticoconsulta interpartidistaPacto histórico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.