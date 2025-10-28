En medio de la agenda que está adelantando el presidente Gustavo Petro, en Emiratos Árabes, en donde busca abrir nuevos mercados luego de la fuerte tensión diplomática que se registra con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Llamó la atención del jefe de Estado un video que se hizo viral.

Se trata de unas declaraciones que dio la recién elegida señorita Antioquia, Laura Gallego Solís. Quien aparece con el candidato presidencial Santiago Botero. En ese material arremetió en contra de Petro y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, a lo que Botero le responde que al exalcalde de Medellín, mientras que Gallego le replica y le dice: “Y a Petro, al menos un cachazo”, expresó la señorita Antioquia.

Pero ese no fue el único polémico momento que protagonizó la señorita Antioquia. En otro de los vídeos publicados en las redes sociales aparece acompañada del candidato Abelardo de la Espriella, la pregunta fue similar: “Jefecito, ¿bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que de la Espriella le responde: “No, hombre. A esos estoy por no darles ni una bala, que les caiga la justicia”.

Laura Gallego Solís, Señorita Antioquia 2025

Esas controversiales declaraciones que la tiene en el ojo del huracán llegaron a olidos del presidente Gustavo Petro, quien reaccionó por medio de su cuenta personal de X.

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”, dijo el mandatario colombiano desde Catar.

"Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio."

A su turno, también se pronunció el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero: “Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la ‘Belleza’. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gómez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”.

"Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la 'Belleza'. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gómez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera".

Finalmente, los usuarios de las redes sociales le han pasado una fuerte factura a la señorita Antioquia, Laura Gallego Solís. Inclusive la han tildado de ‘la reina paraquita’.