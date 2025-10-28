Suscribirse

“Sin un solo muerto”: Gustavo Petro sacó pecho por operativo contra el narcotráfico y lanzó dardo a Trump

El jefe de Estado reveló detalles de la acción contra el tráfico de drogas, en la que fueron capturadas 38 personas cerca de Europa.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 2:18 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

El presidente Gustavo Petro continúa enviando pullas a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al cuestionar los golpes militares que ha propinado en el Mar Caribe.

En medio de la agenda de trabajo que adelanta en Catar, el mandatario dio a conocer detalles, a través de su cuenta de X, de un operativo contra el narcotráfico que se llevó a cabo cerca de Europa y el cual contó con la colaboración de la Armada.

Contexto: Alias Jenny, de las disidencias, y la llamada de súplica que hizo antes que sus compañeros la asesinaran

En el mensaje, el jefe de Estado expresó que fueron capturadas 38 personas, de las cuales aún se desconoce su nacionalidad. Sin embargo, llamó la atención que lanzó un sablazo en contra de Trump al advertir que ese operativo no tuvo “un solo muerto”.

Avanzan las votaciones por la consulta para la eleccion del candidato presidencial del Pacto Histórico en la capital.
Gustavo Petro | Foto: Colprensa - Lina Gasca

“Con colaboración de la Armada de Colombia, hemos logrado incautar casi ocho toneladas de cocaína cerca a Europa, sin un solo muerto y en puertos europeos. Aquí demostramos la eficacia de nuestra política antinarcotraficante aliados con las policías de España, Suecia, Alemania y Portugal”, expresó el presidente Petro en el mensaje que publicó en X.

Además, avanzó: “Se han capturado, con vida, 38 personas de nacionalidad aún desconocida. La cocaína estaba en contenedores en puertos y una lancha rápida. Los hechos desmienten la voz del gobierno de los EE. UU.”.

Petro también compartió especificaciones textuales del resultado contra estructuras ilegales vinculadas con el negocio criminal de la cocaína.

“Equipo Análisis Táctico JIATFS, con autoridades españolas, de Malta, Suecia, Alemania, Francia, Portugal y Agencia NCA con Inteligencia Naval RINCA, en siete eventos en aguas jurisdiccionales de España, Alemania, Portugal y Suecia (cinco eventos de inspección de contenedores a MN portacontenedores y dos eventos de control marítimo con 18 allanamientos y una interdicción marítima a GO-FAST), se logró como resultado la incautación de 7.887 kg de clorhidrato de cocaína, 1.056 gal de combustible, cuatro armas largas, un arma corta, un sistema antidrones, 15 vehículos de alta gama y 150.000 euros en efectivo. Capturas: 38 personas de nacionalidad desconocida”, puntualizó el mandatario colombiano en la publicación.

La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” .
Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP/SEMANA

En varias ocasiones, Petro ha criticado las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, en donde ha atacado a narcolanchas que al parecer salen de Venezuela con destino a ese país. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, se trata de acciones contra el llamado Cartel de los Soles del señalado régimen de Nicolás Maduro.

Contexto: Identifican al hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía: sería un poderoso capo con oscuro pasado

Sumado a esto, el resultado contra las drogas que compartió Petro en su cuenta personal de X se dio en medio de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo incluyó en la lista Clinton, en compañía de Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y a su ministro del Interior Armando Benedetti.

