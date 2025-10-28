“Sin un solo muerto”: Gustavo Petro sacó pecho por operativo contra el narcotráfico y lanzó dardo a Trump

El presidente Gustavo Petro continúa enviando pullas a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al cuestionar los golpes militares que ha propinado en el Mar Caribe.

En medio de la agenda de trabajo que adelanta en Catar, el mandatario dio a conocer detalles, a través de su cuenta de X, de un operativo contra el narcotráfico que se llevó a cabo cerca de Europa y el cual contó con la colaboración de la Armada.

En el mensaje, el jefe de Estado expresó que fueron capturadas 38 personas, de las cuales aún se desconoce su nacionalidad. Sin embargo, llamó la atención que lanzó un sablazo en contra de Trump al advertir que ese operativo no tuvo “un solo muerto”.

Gustavo Petro | Foto: Colprensa - Lina Gasca

“Con colaboración de la Armada de Colombia, hemos logrado incautar casi ocho toneladas de cocaína cerca a Europa, sin un solo muerto y en puertos europeos. Aquí demostramos la eficacia de nuestra política antinarcotraficante aliados con las policías de España, Suecia, Alemania y Portugal”, expresó el presidente Petro en el mensaje que publicó en X.

Además, avanzó: “Se han capturado, con vida, 38 personas de nacionalidad aún desconocida. La cocaína estaba en contenedores en puertos y una lancha rápida. Los hechos desmienten la voz del gobierno de los EE. UU.”.

Aquí demostramos la Eficacia de nuestra política antinarcotraficante aliados con las policías de España, Suecia, Alemania y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

Petro también compartió especificaciones textuales del resultado contra estructuras ilegales vinculadas con el negocio criminal de la cocaína.

“Equipo Análisis Táctico JIATFS, con autoridades españolas, de Malta, Suecia, Alemania, Francia, Portugal y Agencia NCA con Inteligencia Naval RINCA, en siete eventos en aguas jurisdiccionales de España, Alemania, Portugal y Suecia (cinco eventos de inspección de contenedores a MN portacontenedores y dos eventos de control marítimo con 18 allanamientos y una interdicción marítima a GO-FAST), se logró como resultado la incautación de 7.887 kg de clorhidrato de cocaína, 1.056 gal de combustible, cuatro armas largas, un arma corta, un sistema antidrones, 15 vehículos de alta gama y 150.000 euros en efectivo. Capturas: 38 personas de nacionalidad desconocida”, puntualizó el mandatario colombiano en la publicación.

Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP/SEMANA

En varias ocasiones, Petro ha criticado las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, en donde ha atacado a narcolanchas que al parecer salen de Venezuela con destino a ese país. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, se trata de acciones contra el llamado Cartel de los Soles del señalado régimen de Nicolás Maduro.