Alias Jenny, de las disidencias, y la llamada de súplica que hizo antes que sus compañeros la asesinaran

Alias Jenny, la mano derecha de alias Iván Mordisco, fue asesinada por orden de alias Lorena, de las disidencias de las FARC, en medio de lo que sería un ataque de celos, poder y rentas criminales con quien sería su gran amor: el jefe de este grupo ilegal.

Esta mujer fue asesinada por ocho integrantes de este grupo armado ilegal que la acompañaban mientras caminaban por la selva en el Amazonas. La mujer murió por los impactos de bala que recibió, dice el informe de inteligencia militar al que tuvo acceso SEMANA.

El documento precisa que la mujer usó un teléfono satelital y habló con alias Lorena para que esta le perdonara la vida, pero fue en vano, y a Mordisco le dijeron que había sido la Fuerza Pública la responsable.

“Tras una conversación que duró aproximadamente dos minutos, el rostro de alias Jenny cambió completamente. Temblando y llorando, les pidió a los ocho hombres… que no la mataran”, revela el documento de inteligencia en poder de SEMANA.

Primero la querían asesinar dormida, pero alias Lorena pidió que estuviera despierta. Los hombres la despertaron, le pasaron el teléfono y comenzaron a grabar la escena.

“Le amarraron las manos hacia atrás y dos disparos le impactaron en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata”, reposa en el informe militar.

Alias Lorena de las disidencias de las FARC. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El asesinato de alias Jenny ocurrió el pasado primero de octubre en zona limítrofe entre Caquetá y Amazonas. Los disidentes le mandaron fotografías a alias Lorena en las que le mostraban el cadáver.

“Siempre había tenido roces y choques con alias Lorena, compañera sentimental de Mordisco. Los celos estaban presentes, pues alias Lorena sentía que alias Jenny era amante de su pareja”, señalan los documentos.

Este crimen ocurrió cuando Mordisco salió de la zona hacia Guaviare. Lorena vio la oportunidad perfecta. Le dijo a Jenny que había una misión urgente para ella, ordenada directamente por el cabecilla.

“Lorena le indica que por orden de Mordisco debe moverse hacia una zona conocida como Tres Islas…, y que enviaría un grupo de ocho guerrilleros, armados y equipados para que la acompañaran”, agregaron.

Alias Jenny de las disidencias de las FARC. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En el interior de las disidencias hubo caos por esta muerte, por lo que tuvieron que inventar que había sido el Ejército Nacional el que había emboscado a esta mujer y que finalmente había fallecido.

La sanguinaria y temida alias Jenny, conocida como una de las mujeres de confianza de Mordisco, era la que lideraba a al menos 70 hombres que cuidaban a este criminal. Su posición de mando, dice el informe de inteligencia, despertó celos dentro de las disidencias.

“La realidad sería muy diferente, y esta involucraría disputas internas, celos por ser prioridad con el cabecilla, traición e intereses por bienes y propiedades”, precisa el documento.