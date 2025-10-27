Este lunes, 27 de octubre, SEMANA tuvo acceso en primicia a un documento reservado de la inteligencia militar en la que se encuentra la que sería la verdadera historia detrás del asesinado de alias Jenny, la mujer que cuidaba a capa y espada a alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc.

Aunque ese grupo sostuvo que la mujer murió en un bombardeo de la fuerza pública, el informe de inteligencia del Ejército Nacional precisa que todo se trató de una guerra interna por celos, poder y rentas criminales.

Incluso, la situación interna de las disidentes se complicó, cuando esta revista reveló detalles de la brujería a la que recurría Jenny y el grupo de alias Iván Mordisco para cuidarlo.

“Información de inteligencia recopilada mediante labores de interceptaciones técnicas, testimonios de fuentes humanas, datos aportados de personal infiltrado en la estructura y relatos de desmovilizados, dan cuenta de que la integrante de las disidencias de alias Iván Mordisco… habría muerto, pero no por operaciones militares, como falsamente quieren hacerlo creer”, inicia el informe.

La sanguinaria y temida alias Jenny, conocida como una de las mujeres de confianza de Mordisco, era la que lideraba —al menos 70 hombres— que cuidaban a este criminal. Su posición de mando, dice el informe de la inteligencia, despertó celos dentro de las disidencias.

“La realidad sería muy diferente, y esta involucraría disputas internas, celos por ser prioridad con el cabecilla, traición e intereses por bienes y propiedades”, precisa el documento.

Alias Jenny, asesinada por orden de alias Lorena. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Y es que los registros señalan a alias Lorena, quien sería la pareja sentimental de alias Mordisco, de haberla asesinado, pues la veía como una amenaza directa para su cercanía con este sujeto. Estaba en juego además las rentas criminales que estas gozaban por estar muy cerca de Mordisco.

“Siempre había tenido varios roces y choques con alias Lorena… Los celos siempre estaban presentes, pues alias Lorena sentía que alias Yenny era amante de su pareja, ya que esta le trataba con demasiada amabilidad”, afirman desde la inteligencia militar.

Alias Lorena de las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De alias Jenny se pudo establecer que era la encargada de corredores estratégicos de narcotráfico en Caquetá y Amazonas, pero también era la responsable del movimiento de hombres, armas y drogas por ríos como los del Apaporis y el Cahuinarí.

“Había sido delegada hace 5 meses para ser la responsable en el manejo del tráfico internacional de estupefacientes… entre Colombia y Brasil”, precisa el informe.

Tal como lo reveló SEMANA, alias Jenny realizaba junto con otro sujeto prácticas de brujería con el fin de poder huir del cerco de las Fuerzas Militares que —en muchas oportunidades— tuvo cerca, pero lograba huir.

Los documentos precisan que alias Lorena actuó con lealtad y amabilidad con alias Jenny mientras organizaba el plan para asesinarla. Habría aprovechado un movimiento de varios integrantes de las disidencias para llevar a cabo su plan.

“Lorena comenzó a planear la forma en que acabaría con alias Jenny. Ella aceptó y al día siguiente emprendió su camino con los 8 criminales prometidos. Le amarraron sus manos hacia atrás y dos disparos, le impactaron su cabeza, causándole la muerte de manera inmediata”, precisan desde la inteligencia.

Luego del crimen, los disidentes enviaron fotos del cuerpo sin vida para que alias Lorena supiera que su plan había sido un éxito y, para evitar represalias con alias Iván Mordisco, crearon la historia de la emboscada del Ejército Nacional.

“Mordisco comenzó a crear el relato de que había ocurrido un bombardeo y posteriormente un ametrallamiento con embarcaciones tipo pirata. Esta versión fue adoptada como cierta” agregaron.

De alias Jenny se supo que era responsable del reclutamiento forzado y de crímenes contra comunidades indígenas en la Amazonía.