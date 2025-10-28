Identifican al hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía: sería un poderoso capo con oscuro pasado

Momentos de terror se vivieron durante la tarde de este lunes, 27 de octubre, después de que un hombre fuera asesinado al interior de un restaurante que está ubicado frente al búnker de la Fiscalía, en la ciudad de Bogotá.

Todo ocurrió hacia las 3:40 p. m., la jornada transcurría con normalidad, pero cambió repentinamente tras la llegada de un sujeto que, sin mediar palabra, abordó a la víctima y le disparó por lo menos en cuatro oportunidades.

El hombre habría estado acompañado de una mujer. | Foto: Redes Sociales.

Horas después del crimen, se logró identificar a la persona asesinada: se trata de Carlos Yorelmy Duarte Díaz, de 50 años de edad.

Un dato importante es el pasado que tiene. De acuerdo con el diario El Tiempo, a nivel internacional la víctima está relacionada con el Clan Úsuga, una red de lavado de activos en Argentina, que tiene que ver con la compra y venta de jugadores de fútbol.

Según las investigaciones de las autoridades argentinas, Duarte Díaz era una de las personas encargadas de legalizar el dinero que llegaba procedente del narcotráfico, para lo cual realizaba diferentes negocios en Buenos Aires.

Más específicamente, de acuerdo con el medio de comunicación mencionado, en el 2016 este hombre habría utilizado la compra y venta de jugadores de fútbol para lavar el dinero, lo que lo puso en la mira de las autoridades y por ello estaba prófugo.

Carlos Yorelmy Duarte Díaz, hombre asesinado al frente del búnker de la Fiscalía. | Foto: El Tiempo

Además, Duarte Díaz también aparecería como dueño, junto con un abogado argentino, de dos empresas que supuestamente habría utilizado para realizar diferentes transacciones con el objetivo de legalizar el dinero producto de negocios ilícitos. Para esto, al parecer, realizaba convenios con equipos de fútbol.

El nombre de este sujeto, quien fue asesinado de manera violenta durante este lunes en Bogotá, también aparece en un caso conocido como narcoarroz y que fue descubierto en Argentina en el 2015.

Este hecho está relacionado con el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas transnacional que era conformada por varios colombianos, dentro de los que estaba este hombre.

El nombre de narcoarroz se da porque las autoridades realizaron un operativo en una bodega en Rosario, donde hallaron arroz mezclado con cocaína. El objetivo era camuflar la droga, según El Tiempo, y para ello utilizaron el programa Hambre Cero de las Naciones Unidas.

Al parecer, el cargamento tenía como destino final África, pero todo fue descubierto a tiempo y se evitó que esta sustancia llegara a ser comercializada.