Así será la final de ‘Miss Universe Colombia’ este domingo 28 de septiembre; podrá escoger a su candidata favorita
El ‘reality’ está por acabarse y se conoció cuáles son los próximos retos que deberán cumplir las candidatas para poder ser coronada.
La sexta edición del concurso nacional de belleza Miss Universe Colombia inició el pasado 30 de agosto en nuevo formato de reality, donde las candidatas han tenido que afrontarse a diferentes retos para poder conquistar a los televidentes y jurados.
Esta temporada tiene como fin no solo encontrar a la mujer más bella, sino a la más real, por eso en las pruebas han demostrado sus habilidades sociales, comunicativas, su capacidad de ser resilientes frente a las dificultades y su conocimiento de cultura general e inglés.
Algunas candidatas han logrado destacar y en la tabla de posiciones se encuentran en los primeros lugares, pues en cada desafío han tenido la posibilidad de sumar más puntos y ganar exclusivos beneficios con algunas marcas.
Además, en esta ocasión el público tendrá un rol importante y hará parte de las votaciones que escogerán a las 16 finalistas que competirán para ser la próxima Señorita Colombia y representar al país en el certamen internacional Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en Tailandia.
Así será la final de Miss Universe Colombia
El domingo 28 de septiembre el concurso nacional llegará su fin y después de un mes de haber visto competir a las candidatas, se conocerá quién será la sucesora de Daniela Toloza.
Según el Diario AS, en la noche de la coronación, las participantes empezarán realizando una coreografía, y luego desfilarán en traje de baño para poder conquistar a los espectadores y al exigente jurado.
Las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar junto al diseñador Hernán Zajar escogerán en la primera ronda a las diez candidatas que continúan, mientras que el público votará por sus seis favoritas, formando el primer grupo de clasificadas.
Luego, los televidentes tendrán la posibilidad de seleccionar solamente a una y el jurado a las cuatro restantes para así obtener el top 5 que llevará a la coronación de la próxima representante de Colombia.
En esta última ronda, deberán enfrentarse a uno de los desafíos conocidos en el certamen, responder unas preguntas de manera que conquiste al público y logre ser la reina.
Estas son las candidatas que hasta el momento ocupan los 10 primeros puestos en la tabla de posiciones
- Eliana Duque Salazar - Valle del Cauca
- Gloria Teresa Mutis Rincón - Santander
- Ángela Viviana Arcila Agudelo - Risaralda
- Sofía Donado Díaz - Magdalena
- Vanessa Pulgarín Monsalve - Antioquia
- Michael González - Quindío
- Brenda Bedoya - Putumayo
- Dayana Angulo - Casanare
- Marlyn Dinas - Cauca
- Lizeth Cueter - Córdoba