GENTE

Así será la final de ‘Miss Universe Colombia’ este domingo 28 de septiembre; podrá escoger a su candidata favorita

El ‘reality’ está por acabarse y se conoció cuáles son los próximos retos que deberán cumplir las candidatas para poder ser coronada.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

27 de septiembre de 2025, 2:48 a. m.
Así será la final de 'Miss Universe Colombia'.
Así será la final de 'Miss Universe Colombia'. | Foto: Captura de Instagram @missuniversecoloficial

La sexta edición del concurso nacional de belleza Miss Universe Colombia inició el pasado 30 de agosto en nuevo formato de reality, donde las candidatas han tenido que afrontarse a diferentes retos para poder conquistar a los televidentes y jurados.

Esta temporada tiene como fin no solo encontrar a la mujer más bella, sino a la más real, por eso en las pruebas han demostrado sus habilidades sociales, comunicativas, su capacidad de ser resilientes frente a las dificultades y su conocimiento de cultura general e inglés.

Contexto: Ella es la exnovia de Pirry; participará en Miss Universe Colombia 2025

Algunas candidatas han logrado destacar y en la tabla de posiciones se encuentran en los primeros lugares, pues en cada desafío han tenido la posibilidad de sumar más puntos y ganar exclusivos beneficios con algunas marcas.

Además, en esta ocasión el público tendrá un rol importante y hará parte de las votaciones que escogerán a las 16 finalistas que competirán para ser la próxima Señorita Colombia y representar al país en el certamen internacional Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en Tailandia.

Este 30 de agosto a las 8:00 p.m. no te pierdas el gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality,
Este 30 de agosto a las 8:00 p.m. no te pierdas el gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality, | Foto: Captura de pantalla Instagram @missuniversecoloficial

Así será la final de Miss Universe Colombia

El domingo 28 de septiembre el concurso nacional llegará su fin y después de un mes de haber visto competir a las candidatas, se conocerá quién será la sucesora de Daniela Toloza.

Según el Diario AS, en la noche de la coronación, las participantes empezarán realizando una coreografía, y luego desfilarán en traje de baño para poder conquistar a los espectadores y al exigente jurado.

Las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar junto al diseñador Hernán Zajar escogerán en la primera ronda a las diez candidatas que continúan, mientras que el público votará por sus seis favoritas, formando el primer grupo de clasificadas.

Contexto: Miss Universe Bogotá confesó que estuvo al borde de la muerte tras delicado procedimiento quirúrgico: “Casi muero”

Luego, los televidentes tendrán la posibilidad de seleccionar solamente a una y el jurado a las cuatro restantes para así obtener el top 5 que llevará a la coronación de la próxima representante de Colombia.

En esta última ronda, deberán enfrentarse a uno de los desafíos conocidos en el certamen, responder unas preguntas de manera que conquiste al público y logre ser la reina.

Estas son las candidatas que hasta el momento ocupan los 10 primeros puestos en la tabla de posiciones

  1. Eliana Duque Salazar - Valle del Cauca
  2. Gloria Teresa Mutis Rincón - Santander
  3. Ángela Viviana Arcila Agudelo - Risaralda
  4. Sofía Donado Díaz - Magdalena
  5. Vanessa Pulgarín Monsalve - Antioquia
  6. Michael González - Quindío
  7. Brenda Bedoya - Putumayo
  8. Dayana Angulo - Casanare
  9. Marlyn Dinas - Cauca
  10. Lizeth Cueter - Córdoba

