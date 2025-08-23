Miss Universe Colombia llega en este 2025 con un formato de reality show, el cual promete transformar la manera de vivir esta competencia de belleza.

Es así como las aspirantes al importante título de belleza no solo tendrán que competir por sus características físicas, sino que también enfrentarán desafíos de elegancia, cultura, creatividad, habilidades sociales y resistencia física.

El público será protagonista clave en el reality

Uno de los puntos más destacados va a ser la participación activa del público, quienes seguirán el día a día de cada una de las concursantes y votarán por aquella que consideren que debe ser la ganadora.

A través de plataformas digitales y de las redes sociales, el público tendrá la oportunidad de decidir cuáles serán las pruebas a las que deberán enfrentarse las participantes, quiénes avanzarán y quiénes podrán quedar eliminadas.

Con esto, se busca una interacción mucho más dinámica que le dará una nueva visión a este certamen.

Cada semana estará llena de sorpresas, que van desde desafíos de moda, hasta pruebas de aptitudes comunicativas y trabajo en equipo.

El reality busca mostrar a mujeres colombianas con historias de vida, quienes han tomado sus experiencias personales para proyectarse a nivel internacional.

La misma organización ha dicho que el concurso se enfocará más que en la imagen de las participantes, en la disciplina y preparación de las mismas.

Claudia Bahamón será la anfitriona de Miss Universe Colombia. | Foto: Instagram @CanalRCN

¿Cómo será Miss Universe Colombia, el reality y cuando empezará?

Todo está listo para que Colombia elija a la próxima mujer que representará al país en el concurso de belleza más importante a nivel mundial.

El programa se estrenará el próximo sábado 30 de agosto, en el Canal RCN, en el que también se emitirá el concurso internacional Miss Universe 2025, que se realizará en Tailandia en el mes de noviembre.

Serán 10 capítulos en los que las aspirantes al título deberán superar varias pruebas para poder llegar a la esperada final.

En el primero, las candidatas competirán por la banda oficial del departamento que quieren representar y, solo las elegidas, podrán pasar a la casa estudio a enfrentarse en una etapa de convivencia, durante la cual los televidentes podrán conocer sus características físicas y habilidades.

Finalmente, en el último capítulo del reality, el público podrá votar y elegir la mejor. Este se realizará a través de una transmisión en vivo.

¿Quiénes serán los jurados?

Claudia Bahamón, además de ser la productora ejecutiva del certamen, será la presentadora oficial, gracias a su experiencia y profesionalismo.

Junto a Claudia estarán las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar, y para completar el grupo de jurados, el reality contará con la presencia del destacado diseñador Hernán Zajar.

Para Clajudia Bahamón, esta es una experiencia única y en sus redes sociales ha manifestado la emoción que representa hacer parte de este concurso de belleza: