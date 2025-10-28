Le caen a Laura Gallego, Señorita Antioquia, por comentario violento contra el presidente Petro y Daniel Quintero; la reina reapareció

Las plataformas digitales se convirtieron en escenario para que miles de personas expongan sus opiniones y comentarios sobre cualquier tema. Muchos usuarios suelen subir sus contenidos a la espera de interactuar con otros.

Sin embargo, recientemente, las miradas se posaron sobre Laura Gallego, recién elegida Señorita Antioquia, quien publicó un polémico video en redes sociales. La mujer, sin medir sus palabras, soltó un clip en el que hacía una violenta pregunta, relacionada con dos figuras políticas del país.

De acuerdo con lo que se detalló, la reina de belleza apareció en un video, donde planteaba un escenario bastante crudo. Sus palabras se enfocaron en Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro, a la espera de una respuesta de su acompañante.

“En el desierto, tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, preguntó.

Estas palabras llevaron a que las reacciones y críticas surgieran en espacios como X, donde Daniel Quintero no ocultó su indignación por este tipo de mensajes. Su publicación se enfocó en reprochar la normalización de estos temas en Antioquia, zona que ha sido golpeada por la violencia.

“Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la ‘Belleza’. En sus palabras se esconde mucha de la cultura narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”, escribió.

Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gomez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que… pic.twitter.com/NfhHjdF2Kt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 27, 2025

No obstante, los usuarios no se contuvieron y estallaron al ver este tipo de actos, inundando las publicaciones con críticas y reproches al ver la forma en la que se expresaba. Hubo quienes cuestionaron su elección como reina, mientras que otros afirmaron que no se sentían identificados.

“Esta mujer no representa integridad ni amor propio, ni merece ser vocera de Colombia en ningún aspecto, exigimos se tomen acciones”; “Yo no diría ‘representante de Antioquia’, diría representante de un puñado de traquetos”; “Es que la única bala que han puesto fue de Miguel Uribe”; “El odio que tienen en Medellín al proyecto político que dignifica la vida de los colombianos es impresionante”; “Ve, ¿y allá en Antioquia cómo escogen a las reinas?”; “Tantas mujeres bellas, pacifistas e inteligentes que tenemos en este departamento y la tenían que escoger a ella”, se lee.

Estas palabras detonaron indignación en aquellos que no ven sano ni positivo este lenguaje, teniendo en cuenta la historia de un país como Colombia, donde se ha luchado en contra de la violencia.

Laura Gallego reapareció tras polémica

La Señorita Antioquia fue foco de miradas tras compartir un inesperado video en el que hablaba de su labor como reina de belleza, alzando la voz por los empresarios y trabajadores antioqueños.

Esto llevó a que muchos reprocharan al Reinado de Colombia, cuestionaron lo que había detrás de la elección de la participante.