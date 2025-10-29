Laura Gallego se ubicó en el centro de una fuerte polémica, debido a un video que salió a la luz, en el que soltaba un violento comentario sobre Daniel Quintero y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

La reina de belleza, que representaba a Antioquia, fue blanco de todo tipo de reacciones, ya que muchos consideraron sus palabras como discurso de odio y violencia en un país que ha luchado por la paz. Cientos de comentarios fluyeron en redes sociales, esperando el pronunciamiento de la mujer.

Tras decidir renunciar al título de Señorita Antioquia, Laura Gallego publicó un contundente video, el cual se enfocaba en responder a esta polémica y a sus detractores. La famosa fue clara en que había dado un paso al costado, ya que no permitiría que la cohibieran de hablar de política, cuando era algo que disfrutaba.

Gallego puntualizó en las imágenes que su objetivo había sido claro, por lo que no se quedaría callada y expresaría su pensar, lejos de lo que una corona podía hacer. En su mensaje, apuntó que más allá de la belleza, quería enfocarse en la inteligencia y el conocimiento de este escenario.

“Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación corta, pero sustanciosa, en el Concurso Nacional de Belleza cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a las reinas se les exige más que al presidente de la república, sino demostrar que nuestro sistema actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse solo a ser lindas. Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año”, dijo.

“Era estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablaran de política, cuando es de lo que amo hablar. Restringir que las mujeres hablemos de política nos retrocede más de 70 años. Si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré... porque no solo somos hermosas, sino inteligentes, pensamos, decimos y tenemos carácter. Nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual. Soy una reina, pero de esas que no se quedan calladas”, agregó.

Una vez dejó este post, la exreina aprovechó y tiró una pulla al Concurso Nacional de Belleza, mencionando que era muy duro guardar silencio de sus opiniones personales. Allí recalcó que en el reglamento del certamen nunca se había prohibido esto, por lo que lo ubicaron cuando ella ingresó a la competencia.

“No saben lo frustrante que era para mí que todo el día me hablaran de política y yo decir: ‘No, por favor, no me toques el tema’, cuando es de lo que más me gusta hablar. Era demasiado duro, pero que se logró el objetivo”, dijo en las imágenes.

“Objetivo: demostrar que la belleza y la inteligencia no están peleadas. Les cuento que en el reglamento del concurso no está expresa la prohibición de hablar de política... la pusieron después de mi ingreso”, comentó, ubicando el comunicado de la organización.