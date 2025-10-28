Concurso Nacional de Belleza se pronunció por polémico video de la Señorita Antioquia sobre el presidente Petro y Daniel Quintero

Las miradas se centraron recientemente en Laura Gallego, actual Señorita Antioquia, luego de que compartiera en redes sociales un video que generó controversia. La joven publicó un clip en el que, sin filtro alguno, lanzó una pregunta provocadora que involucraba a dos reconocidas figuras de la política nacional.

Según se pudo observar, la reina de belleza aparece en el video planteando un escenario de tono fuerte, en el que menciona al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al mandatario colombiano, Gustavo Petro. La situación se viralizó rápidamente, lo que desató comentarios divididos entre quienes criticaron su actitud y quienes defendieron su derecho a expresarse libremente.

La reina antioqueña está en el ojo del huracán por sus fuertes preguntas. | Foto: Tomada de X

“En el desierto, tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, preguntó en las imágenes, haciendo las señas con sus dedos.

El fragmento, que se difundió con rapidez en distintas plataformas digitales, ha puesto a la representante de Antioquia en el centro del debate público, generando reacciones tanto en el ámbito político como en el de los concursos de belleza.

Concurso Nacional de Belleza se pronunció por polémica de la Señorita Antioquia

De acuerdo con lo que quedó registrado, días atrás, la organización del certamen de belleza recurrió a sus redes sociales para compartir un comunicado oficial sobre la polémica que estaba inundando las plataformas digitales.

El texto indicó que se rechazaba cualquier tema político que rodeara a las candidatas o la organización, pues este escenario no estaba enfocado para ello. Allí se recalcó que se hacía el llamado a las aspirantes para que se abstuvieran de hablar sobre política, evitando relacionar opiniones personales con el objetivo del certamen.

“El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad de Colombia. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”, escribió en el comunicado.

“El Concurso Nacional de Belleza conmina respetuosamente a las candidatas a abstenerse de participar en política mientras ostenten la representación de sus municipios, departamentos o regiones”, agregó.

La ola de comentarios siguió en la publicación, reprochando el hecho de que Laura Gallego siguiera portando el título de Señorita Antioquia, pues no era bien visto que un departamento fuera representado por ella.