En los últimos días, Laura Gallego, quien obtuvo el título de Señorita Antioquia 2025, fue tema de conversación en redes sociales, debido a que, por medio de su perfil de Instagram, publicó un video con tinte político en el que hizo una pregunta que generó indignación en la comunidad digital.

La reina de belleza, quien suma más de 52.000 seguidores, hizo un fuerte planteamiento que le causó gran cantidad de críticas.

Laura Gallego, en medio de una fuerte polémica por un video en redes sociales. | Foto: Instagram @lauragallegosolis - Montaje SEMANA

“En el desierto, tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, preguntó.

Tras lo ocurrido y luego de ser blanco de comentarios en internet, la mujer se pronunció por medio de un comunicado publicado en redes sociales y oficializó su renuncia a la corona.

“Hoy hablo desde la verdad, sin libretos y sin coronas. Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”, escribió.

Explicó que siempre se ha caracterizado por ser una mujer inteligente, con carácter, autenticidad y determinación y no pretende reducirse al silencio por tener un pensamiento distinto.

Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gomez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que… pic.twitter.com/NfhHjdF2Kt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 27, 2025

“En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro, a quienes he cuestionado abiertamente desde la ciudadanía por sus actuaciones y discursos que considero dañinos para Colombia”, indicó.

Dejó saber que, desde su punto de vista, hay un alto grado de incoherencia entre los defensores de la libertad, pues ‘pretenden que la participación de una Señorita Antioquia en la vida pública sea un adorno pasivo, un cuerpo silencioso destinado a complacer el espectáculo’.

Sumó: “Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presento de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025″.

Adicionalmente, a través de sus historias dio un último mensaje y agradeció por el tiempo en el que logró desempeñar el importante papel.