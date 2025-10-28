Suscribirse

Gente

Señorita Antioquia renunció a la corona tras polémico video sobre Gustavo Petro y Daniel Quintero: “Me niego”

Laura Gallego rompió el silencio en sus redes sociales y explicó el motivo de su decisión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 10:24 p. m.
La noticia se compartió a través de las redes sociales oficiales de Laura Gallego.
La noticia se compartió a través de las redes sociales oficiales de Laura Gallego. | Foto: Instagram @lauragallegosoliss / Montaje: Semana

En los últimos días, Laura Gallego, quien obtuvo el título de Señorita Antioquia 2025, fue tema de conversación en redes sociales, debido a que, por medio de su perfil de Instagram, publicó un video con tinte político en el que hizo una pregunta que generó indignación en la comunidad digital.

La reina de belleza, quien suma más de 52.000 seguidores, hizo un fuerte planteamiento que le causó gran cantidad de críticas.

Laura Gallego, en medio de una fuerte polémica por un video en redes sociales.
Laura Gallego, en medio de una fuerte polémica por un video en redes sociales. | Foto: Instagram @lauragallegosolis - Montaje SEMANA

“En el desierto, tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, preguntó.

Tras lo ocurrido y luego de ser blanco de comentarios en internet, la mujer se pronunció por medio de un comunicado publicado en redes sociales y oficializó su renuncia a la corona.

Contexto: Le caen a Laura Gallego, Señorita Antioquia, por comentario violento contra el presidente Petro y Daniel Quintero; la reina reapareció

“Hoy hablo desde la verdad, sin libretos y sin coronas. Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”, escribió.

Explicó que siempre se ha caracterizado por ser una mujer inteligente, con carácter, autenticidad y determinación y no pretende reducirse al silencio por tener un pensamiento distinto.

“En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro, a quienes he cuestionado abiertamente desde la ciudadanía por sus actuaciones y discursos que considero dañinos para Colombia”, indicó.

Dejó saber que, desde su punto de vista, hay un alto grado de incoherencia entre los defensores de la libertad, pues ‘pretenden que la participación de una Señorita Antioquia en la vida pública sea un adorno pasivo, un cuerpo silencioso destinado a complacer el espectáculo’.

Contexto: Concurso Nacional de Belleza se pronunció por polémico video de la Señorita Antioquia sobre el presidente Petro y Daniel Quintero

Sumó: “Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presento de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025″.

Adicionalmente, a través de sus historias dio un último mensaje y agradeció por el tiempo en el que logró desempeñar el importante papel.

“El otro año electoral es fundamental para la democracia de Colombia y créanme que yo no iba a soportar estar callada un año entero, yo tenía que renunciar; espero haber hecho una muy buena representación de la mujer antioqueña”, dijo frente a su público.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”, Juan Carlos Pinzón, al recibir el aval de Oxígeno

2. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

3. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

4. “Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”: Ingrid Betancourt, al darle el aval a Juan Carlos Pinzón

5. Revelan por qué Luis Díaz eligió al Bayern: su reemplazo en Liverpool influyó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Concurso Nacional de BellezaAntioquiaGustavo PetroDaniel Quintero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.