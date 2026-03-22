Catherine Daza Manchola conquistó a los colombianos y a miles de personas en el mundo con su trabajo como Señorita Colombia 2003, título que ganó dentro del Concurso Nacional de Belleza. Su trabajo la llevó a ocupar un buen lugar en Miss Universo 2004, donde brilló con su preparación e imagen en el escenario.

Exreina colombiana tomó decisión tras varios años de matrimonio: “Pruebas que solo nosotros conocemos”

Sin embargo, años después de darse a conocer, la vallecaucana fue foco de miradas por una información de su vida personal que dio a conocer durante una entrevista. La famosa reveló que su matrimonio fue una clase de pesadilla, a raíz de comportamientos que tuvo su expareja.

En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, Catherine Daza Manchola relató cómo sufrió una depresión y un daño psicológico tras perder la custodia de sus hijos en 2018, luego de separarse de aquel hombre. La celebridad contó que la justicia le dio la tenencia al progenitor, golpeándola de manera fuerte en su realidad.

“Estoy compartiendo esta historia, no para victimizarme y que digan: ‘Pobrecita Catherine’, o que este señor lo que hizo, no me importa que se den cuenta de quién es... lo que quiero decir acá es que todo esto generó un aprendizaje (...) Para mí es mostrarle a las mujeres cómo salir de ahí”.

Ante cámaras, la modelo puntualizó que fue víctima de maltrato psicológico y económico durante años, por lo que siguió un proceso para poder hablar en este instante del suceso sin verse afectada.

“Ni siquiera a una mamá prostituta y drogadicta le quitan sus hijos. Y a mí me los quitaron así, fácil. Ese fue, para mí, un detonante emocional muy fuerte. Me hundió en el hoyo más profundo, no quería trabajar, ya tenía mucha depresión”, dijo.

La diseñadora de modas contó que se casó en 2010 y ocho años después todo cambió en su mundo, pues la relación se tornó diferente y se dedicó al hogar, apartándose de sus compromisos laborales dentro de la industria del entretenimiento.

Una vez todo acabó con el padre de sus hijos, él decidió irse de su hogar y suspendió la ayuda para la vivienda familiar, causando problemas graves, porque ella no contaba con ingresos económicos.

Al intentar buscar ayuda, Daza Manchola comentó que detalló que los documentos que firmó tenían irregularidades, por lo que trató de hacer algo, pero una ‘jugada’ terminó como un obstáculo mucho mayor.

“Desde antes de separarme tenía maltrato psicológico y económico que se vio mucho más reflejado una vez él sale de mi casa...”, puntualizó.

“Él empieza a quitarme toda la ayuda económica. Yo viviendo con mis hijos, no tenía ni para mercar, ni para pagar la energía. No tenía nada. Recurrí a mi familia, mis papás y mis hermanos, porque uno come todos los días y los niños comen todos los días”, agregó.

Lo complejo de todo fue que ella asistió al Bienestar Familiar para recibir asesoría en el caso, descubriendo que, posiblemente, era víctima de violencia vicaria. Su expareja habría estado utilizando a los menores para presionarla, mientras que también quería dañar su imagen con acusaciones pesadas.

“Sucede que en esos episodios planean acusar a la mamá de violencia. Él los manipula, los compra diciéndoles que les va a regalar un PlayStation, que tranquilos, la mamá no se va a ir a la cárcel. Si tú dices esto, yo te doy PlayStation, tú te vas a vivir conmigo y todo está bien”, contó.

Tras vivir un incidente con un falso embargo, la exreina se percató que todo esto se estaba saliendo de control y revivió aquellos días oscuros que pasó.

“Inventan un embargo ficticio. Me tocan la puerta y me dicen: ¿Usted es la dueña de ese carro?... Nos lo tenemos que llevar, este carro está embargado. Y justo era el valor del carro. Demasiadas coincidencias”, dijo.

En cuanto a las capitulaciones, Catherine confesó que hizo el respectivo proceso bajo presión y desinformación. “Esos documentos se firmaron un día antes del matrimonio, por amor, por promesas... ese día lloré hasta en esa notaría. Así haya mucho amor y mucha cosa. Al final le hacen a uno la jugada, uno queda allí con una mano adelante y otra atrás”, aseveró.

“Acudí a unas comisarías porque me vi sin nada, sin cómo proveer a mis hijos de alimento. Noto una serie de irregularidades en estos funcionarios... La funcionaria que me correspondía no estaba; era amiga de mi ex. En todo caso, la violencia que se estaba dando en ese momento no pasó nada, todo era a favor de él”, afirmó.

La ex Señorita Colombia soltó una revelación en este espacio, indicando que grabó un video íntimo con su expareja, siendo utilizado como forma de manipulación y amenaza.