Catalina Duque, señorita Colombia, se coronó como Miss International 2025; le dio nuevo triunfo al país

Colombia sigue dando de qué hablar en el escenario de los reinados de belleza, enviando candidatas con una gran belleza y preparación. Cada una de las reinas brilla con su estilo, su imagen y su desarrollo en los certámenes, donde se espera quedar en el primer lugar.

Este 27 de noviembre, Catalina Duque Abréu, representante de Colombia, fue coronada como la nueva Miss International 2025, superando a otras participantes de distintos países. La paisa conquistó con su desempeño en la noche de elección, avanzando hasta quedarse con el título.

La señorita Colombia 2024 mostró seguridad en pasarela, elegancia con su traje de gala y precisión al momento de presentar ante el público. Cada fase la hizo lucirse, al punto de que muchos hablaron de su control y trabajo.

Pese a que la ronda final estuvo reñida con la candidata de Zimbabue, el jurado deliberó y eligió a Catalina Duque como la ganadora de este premio, significando un triunfo gigante para Colombia.

La señorita Colombia no lo pensó dos veces y dio un sentido discurso, haciendo una significativa reverencia a sus compañeras de certamen, quienes no dudaron en felicitarla y alegrarse por lo ocurrido en el escenario.

La paisa lució un vestido dorado y brillante, su cabellera rubia recogida y un maquillaje tenue para exaltar el color de sus ojos.

COLOMBIA ACABA DE GANAR EL MISS INTERNATIONAL. CATALINA NOS TRAJO LA CUARTA CORONAAAAAA 🇨🇴😭 pic.twitter.com/Mn5e7R0jyp — Zorel (@zorellt) November 27, 2025

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, llevando a que cientos de personas celebraran la cuarta corona para el país en esta clase de certámenes.

¿Quién es Catalina Duque, Miss International 2025?

Desde hace tres años hace parte de una reconocida empresa del sector cementero; sin embargo, debido a los compromisos que implicaba su participación en el concurso de belleza, decidió modificar su contrato para enfocarse por completo en llevar en alto el nombre de su departamento, tal como lo contó en Instagram.

Aunque nació en Miami, Florida, sus raíces son paisas: sus padres son oriundos de Medellín, motivo por el que tuvo la oportunidad de representar a Antioquia. Además, domina el inglés como segunda lengua, una habilidad que continúa abriéndole puertas fuera del país.

La antioqueña destacó por su imponente estatura de 1,80 metros, su melena rubia y sus llamativos ojos azules. En conversación con El Colombiano, aseguró que se considera una mujer espontánea, alegre, sociable y de gran nobleza.