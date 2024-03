‘La casa de los famosos’: Julián Trujillo y Melfi se declaran ‘la guerra’ en la competencia

“Jugué con lo que está pasando afuera o lo que creemos que está pasando afuera, porque al parecer no está siendo como muy bien visto esto que está pasando acá adentro”, comentó en el confesionario luego de llamar al cubo de sentencia a Nataly Umaña y Melfi, quienes han estado en el ojo del huracán por su supuesto romance.

Con sus declaraciones, Trujillo recordó la controversial escena que protagonizó Estrada al llegar a la casa con el único propósito de terminar su matrimonio con Umaña frente a todo Colombia, así como las palabras de la mamá del panameño al advertirle que su conducta en el programa no estaba bien y le aconsejaba cambiar por su propio beneficio.

“Esas dos jugadas tienen en este momento entre las cuerdas a Miguel y como que no lo tienen en paz, no lo tienen tranquilo y eso es lo que necesitamos para desestabilizarlo”, afirmó antes de que se llevaba a cabo la prueba de salvación, en la que los nominados tienen la oportunidad de evadir la etapa de eliminación que depende de las votaciones de los televidentes.

Por su parte, Melfi confesó en el mismo espacio que Nataly le hizo una importante advertencia sobre la estrategia de Julián: “ella si me dijo que me lo había hecho de maldad: ‘él se fue contra ti y por eso me nominó a mi también”.