Manuel Medrano habla en SEMANA de ‘Perfecto’, el tercer álbum de su carrera: “Mis canciones se inspiran en los amores de mi vida”

Pero allí no paran las buenas noticias para el colombiano, ganador de dos Premios Grammy Latino. También anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el 22 de noviembre de este año, una presentación que formará parte de su gira Manuel Medrano en Concierto, donde espera compartir con su público las canciones de Perfecto .

Manuel Medrano: Una parte es la historia de la música con la que yo crecí, y por eso este es un álbum etéreo, que navega en diferentes sonoridades alrededor del pop, entre ellas el soul, la música folk, la música disco, el funky, también el jazz, y esa música pop que me caracteriza y que a mí me inspira.

M.M.: Todas mis canciones son un relato de mis experiencias personales. New York fue un viaje a esta ciudad con uno de los amores de mi vida y siento que a todos nos pasa eso en algún momento, como que desempolvamos amores pasados y a veces decimos: “Ay, qué rico viaje, qué rico volver a hacerlo con esta persona”. Y esa es la historia de verano en New York, y así mismo la historia de todas las canciones hacen parte de relatos de mi vida personal, que al mismo tiempo están muy relacionados y escritos a través de la literatura y del realismo mágico. Entonces, todo tiene una narración muy específica apoyada en las metáforas, en la poesía y también en el realismo mágico que tanto nos caracteriza a los colombianos.

M.M.: Me encantaría hacer música para series o películas. Para mí es fascinante, eso fue la primera oportunidad que tuvimos. Los amigos de Netflix nos invitaron a Juliana y a mí específicamente. Y fue muy especial todo el proceso creativo, las propuestas de inspiración que tenían en mente y el resultado fue fascinante. Es una canción que también está muy conectada con lo que yo estoy haciendo ahora. Tiene mucho de jazz, de funk, de disco, de música de los 80 . La letra es súper cool también. Creo que sí, me gustaría tener la oportunidad de hacer más música para series y para cine.

Entonces, básicamente, casi todas mis canciones siempre han estado inspiradas en los amores de mi vida. Pero este álbum, aparte de estar inspirado en los amores de mi vida, también está inspirado en las demás cosas que me hacen feliz, respirar, el sonido del mar, navegar, remar, Colombia, mi país, la humanidad, la historia, etc. Hay muchas cosas definitivamente que están retratadas en este disco que me inspiran a diario.