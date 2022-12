Así reaccionó J Balvin cuando le lanzaron unas gafas de Feid durante un concierto

J Balvin es uno de los exponentes del género urbano más importantes en el mundo y su 2022 cierra con un amplio listado de recuerdos que incluyen tanto buenos momentos como situaciones incómodas a causa de polémicas como las que tuvo con Residente y Christian Nodal.

Aun así, el reguetonero continúa a la cabeza como uno de los referentes dentro de la industria musical, por lo que sus conciertos suelen ser un plan infaltable para sus fans. A propósito de sus shows en vivo, recientemente hubo un detalle que llamó la atención de los seguidores del paisa y de usuarios en redes sociales que conocieron la particular escena.

Durante su presentación en Vibra Urbana Fest, en Estados Unidos, J Balvin interpretaba el tema No me conoce, su éxito junto a Bad Bunny y Jhay Cortez. En medio de la algarabía del público, unas gafas llegaron hasta la tarima, sin embargo, no eran unos accesorios comunes y corrientes; se trataba de las gafas con la leyenda “Ferxxo”, en alusión al también artista urbano Feid.

La reacción de J Balvin fue lo que más llamó la atención. Si bien es incierto si se trató de un hecho fortuito o planeado, lo cierto es que el reguetonero optó por ponerse las gafas del Ferxxo y continuar con su show, desatando una efusiva reacción entre sus fanáticos.

Esta no es la primera vez que J Balvin utiliza elementos que le lanza el público en medio de sus shows. Hace unos meses, durante una presentación en Río de Janeiro, Brasil, un asistente arrojó a la tarima una gorra con el logo del rapero Residente.

El hecho no pasó desapercibido teniendo en cuenta que Balvin y René venían de protagonizar una tiradera en redes sociales. De hecho, el puertorriqueño compuso un tema específicamente dirigido al colombiano.

No obstante, la reacción de J Balvin en ese momento fue ejemplar y decidió ponerse la gorra sin ningún inconveniente. “Se necesita mucho cariño y mucho amor”, dijo el artista.

J Balvin se puso una gorra de Residente en su concierto JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/P3dVnvjYA3 — carloxx iván (@itscarlosivan) October 6, 2022

Vale recordar que la relación entre J Balvin y Feid tiene sus cimientos en la canción Qué raro, la cual grabaron juntos. De hecho, en una entrevista, Feid contó algunos detalles de esa experiencia.

“Me decían que yo como que no cantaba, como que no tenía voz de cantante, que cuál era mi factor diferencial, que yo no cantaba tan chimba (...). Y eso me marcó mucho, yo no soy de las personas que le coge hate si me hacen una corrección o si me dicen ‘no, eso no esta bueno’, para mí eso es como un reto, voy a demostrar que puedo hacer las cosas más cabrón y mejor”, dijo Feid.

“En su momento, me acuerdo que Balvin me lo dijo una vez cuando estábamos sacando lo de Qué raro. Sacar esa canción fue un proceso un poquito complejo, obviamente porque Balvin estaba en un momento top de su carrera, y yo no tenía música, tenía dos canciones en la calle y la tercera iba a ser con él”, agregó.

Feid recordó el momento en que estaba en la terraza con J Balvin y fue su mejor amigo quien lo acompañó para decirle que sacaran el tema. “Y el me dice eso, que cómo novamos a salir con video, que como no esto, pam, pam, pam, porque obviamente no tenía budget para hacerle un video a una canción con J Balvin que estaba en el mejor momento de su carrera, y ni yo sé de dónde nos sacamos esa plata, pero lo hicimos. Él estuvo super puesto ese día, me acuerdo que lo grabamos el día antes de mi cumpleaños (18 de agosto)”, relató.

Finalmente, resaltó la admiración que siente por J Balvin, especialmente por la actitud y el compromiso que demostró grabando aquella canción. Así mismo, reconoció que los comentarios hechos por el paisa sobre su estilo le ayudaron a motivarse para seguir progresando.