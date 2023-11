Andrés Cepeda no se contuvo y reaccionó a actitud de Ana del Castillo en los Latin Grammy; destapó inesperada opinión

La celebridad vallenata, que tuvo problemas con el consumo de alcohol antes, no dudó en construir una sólida trayectoria, interpretando toda clase de letras y ritmos que le llegaron al corazón a sus fans. Poco a poco fue rodeándose de aplausos y elogios de sus seguidores, quienes la impulsaron para salir adelante y pasar la página con situaciones complejas que protagonizó en el pasado.

Ana del Castillo en los Latin GRAMMY (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images) | Foto: Getty Images

En su participación, la colombiana no lo pensó dos veces y dejó por lo alto el sabor que lleva en la sangre, robándose las miradas de los curiosos con su carácter, su humor y sus dichos costeños, los cuales despertaron todo tipo de comentarios.