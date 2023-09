Andrés Cepeda recibió dineral de hombre infiel; le pagó para que le cantara a su ex y ella perdonara los cachos

Andrés Cepeda intervino por un hombre infiel a través de nuevo negocio

“Hola, Andrea, ¿Cómo estás? Espero que muy bien, me da mucho gusto saludarte. Mira, yo estoy aquí de parte de tu exnovio, Camilo, que me contó que cometió un error muy grave, una equivocación y está muy arrepentido. Me dijo que te dijera que nunca más se va a volver a meter con ninguna de tus amigas, mucho menos con tu mejor amiga. Y me pidió que por favor te pidiera que le dieras una segunda oportunidad”, dijo el cantante.

En la publicación el cantante escribió: “¿Tienes algo que decir y solo se puede con mis canciones? Entra ya a famosos.com”, y esto desató los comentarios de los fanáticos y seguidores, sobre todo por la razón del video: “Excelente método con Andresito, ja, ja, ja, pero Andrea, no caigas!! Hasta Cepeda lo duda”. “Andrés es cantante, no mago”. “Andrea, por más que sea linda esta canción por parte de Cepeda, no lo hagas, vales mucho”. “¿Qué?, ja, ja, ja, necesito un mensaje personalizado, pero no con este tipo de recado”. “Ni a bate, chao Camilo”. “Perdónalo, pero no vuelvas con él, y Andrés Cepeda, no te prestes para esto”, entre muchos más.