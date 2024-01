Video | “Porquería”: Ana del Castillo protagonizó escándalo en pleno concierto, ¿qué pasó?

La cantante de vallenato Ana del Castillo recientemente estuvo en el ojo del huracán, luego de que protagonizó una discusión mientras dio un concierto en los carnavales de Ocaña, en Norte de Santander.

Puntualmente, la artista colombiana hizo parte de los invitados al Superconcierto de las fiestas de dicho municipio. Pese a que en un principio todo marchó de maravilla, luego se presentó todo un disparate que quedó grabado en video y fue subido a las diferentes plataformas de interacción social.

Entonces, ya estando sobre el escenario, del Castillo se robó el foco de las cámaras debido a que paró su propio show. La cantante tomó la decisión de hacerlo porque le apagaron el micrófono, así que, mientras que el público asistente al evento gritó para que la intérprete de La cachera cantara una canción más, a la artista se le subió el tono y fue cuando comenzó a lanzar insultos.

Sin pena alguna, Anal del Castillo le gritó al empresario y productor del evento; de hecho, los tildó de “porquería”

“Es el empresario verdad, ¿cómo se llama el empresario? Ven aquí porquería, anda aquí. Sí, me vas a pagar… O sea, yo estoy aquí porque la gente quiere que yo esté aquí”, fue parte de las palabras que con euforia dijo del Castillo.

Enseguida, la vallenata tuvo que retractarse porque supo que la situación con el micrófono no tenía que ver con el empresario, sino con el productor, de modo que se disculpó y procedió con su disgusto.

“Discúlpeme empresario, usted no es porquería, es el productor”, manifestó la mujer nacida en Valledupar.

Ana del castillo en Ocaña se incomodó con el empresario pero en realidad su disgusto era con el productor 😅 pic.twitter.com/6rSr623GJi — OJO VALLENATO OFICIAL (@ojovallenato_) January 5, 2024

Pero eso no fue todo. Ana del Castillo no quiso quedarse callada, así que procedió a lanzar insultos más fuertes, ahora sí dirigidos al productor del concierto.

Con tono alto de voz, la artista colombiana no midió sus palabras y dijo: “Y bájame de aquí de la tarima hijuep$#&, porque yo ahorita te agarro malpa%$&#. Piensan que una es perra. Yo no soy perra de nadie, hijuep$#&”.

Es decir, la intérprete de El favor de Dios terminó insultando y amenazando al productor en cuestión, dando a entender que si volvía a tener problemas con el sonido se desataría un problema mayor.

😲 ANA DEL CASTILLO ARREMETIÓ CONTRA INGENIERO DE SONIDO EN PLENO CONCIERTO!



Sucedió en Ocaña, Norte de Santander, la cantante de música vallenata se molestó, al parecer por problemas de sonido. pic.twitter.com/9BjyWUxMhU — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) January 6, 2024

¿Qué pasó después del video?

En efecto, comenzaron a darse diferentes posturas al respecto. Mientras que varios internautas apoyaron a la artista de vallenato, otros dijeron que su comportamiento no fue el mejor; de hecho, algunos asistentes detallaron que la que se equivocó fue Ana, puesto que el tiempo de su presentación ya habría terminado y faltaban más cantantes por presentarse.

No obstante, luego de haber tomado el protagonismo en los clips, la artista no se pronunció al respecto. Sin embargo, el que sí apareció fue su productor Osman Hinojosa, quien no se expresó específicamente sobre el evento, pero escribió lo que para muchos fue “una indirecta, muy directa”.

Mediante una historia en Instagram, el manager de Ana del Castillo consigno: “Yo no necesito encajar con nadie para sentirme bien. Yo no tengo que hacerle coro a nadie para que me tomen en cuenta, yo no tengo que tirarme foto con todo el mundo para sentirme popular. Tratar de encajar es hipocresía, hacer coro es lambonería, y el que quiere ser amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. Que te quieran por tu energía y forma de ser, no por ser conveniente”.

Queda por esperar si Ana dará alguna declaración o si se revelarán más datos sobre lo ocurrido en Norte de Santander.