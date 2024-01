Luis Díaz se toma las redes con viral reacción a ‘pataleta’ de Jürgen Klopp: estalló de risa

A pesar de eso, el colombiano fue sustituido a los 65′ minutos, dejando su lugar para el ingreso del portugués Diogo Jota. Más allá que al cuerpo técnico le cayeron críticas por sacarlo en el mejor momento del partido, a Lucho pareció no importarle y eso lo demostró con su graciosa reacción a la rabieta de Klopp por una falta que no le cobraron a los reds .

El video no se hizo viral solo en nuestro país, sino también en Inglaterra, donde hicieron memes con la cara que le quedó al colombiano cuando vio la manera en la que Klopp estaba viviendo el desenlace del compromiso ante las urracas.

Lucho no pudo contener la risa y volteó a mirar a sus compañeros de banquillo, que seguramente no se dieron cuenta, como él, de lo que acababa de suceder, hipnotizados por el climax del partido.

El principal problema es que no podrán contar con Mohamed Salah y Wataru Endo, quienes saldrán a disputar la Copa Africana de Naciones y la Copa de Asia, respectivamente. En ese orden de ideas, se espera que Luis Díaz tenga mucho más protagonismo y sume más titularidades a su balance de la temporada, con la cuenta pendiente de aumentar la productividad goleadora. y el aporte de asistencias.

Liverpool, en la lucha por el título

Klopp hizo un análisis de se debut en el 2024 y felicitó a los jugadores por la manera en la que encararon un partido complicado por la calidad del rival. “De nuevo es un juego realmente bueno de principio a fin y si tienes estas opciones para jugar, obviamente es bastante útil. Me encantó el partido, me encantó el ambiente, todo fue perfecto excepto los goles encajados, evidentemente; Pudimos ver eso especialmente en el rostro de Ali (Alisson Becker), no le gustó ese hecho. Pero lo tomamos para esta noche y seguimos adelante”, indicó.