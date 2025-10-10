Victoria Beckham hizo dura confesión en su documental de Netflix; habló de sus trastornos alimenticios

La diseñadora de modas, cantante y empresaria Victoria Beckham volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras el estreno de su nuevo documental en Netflix, presentado oficialmente, el jueves 9 de octubre.

La nueva producción de la plataforma de streaming revive algunos de los momentos más importantes de su vida personal y profesional, los cuales han generado gran impacto en los espectadores.

El lanzamiento de la docuserie de Netflix se realizó el 9 de octubre. | Foto: Netflix

Una de las situaciones que compartió de forma inédita estuvo relacionada con su lucha contra de los trastornos alimenticios y la presión mediática que enfrentó durante sus primeros años de fama, al ser expuesta ante la prensa y los programas de televisión.

Tras haberse dado a conocer en la década de los 90 como una de las integrantes de la girl band ‘Spice Girls’, Victoria se posicionó como un ícono de estilo y elegancia, además de encaminarse en una exitosa carrera como diseñadora.

Sin embargo, detrás del éxito y la magia que proyectaba cada vez que hacía apariciones públicas, enfrentó difíciles momentos protagonizados por la inseguridad y las críticas constantes sobre su apariencia física.

En uno de los fragmentos más emotivos del documental, Victoria recordó un episodio que la afectó durante muchos años.

“Me pesaron en televisión nacional cuando Brooklyn (uno de sus hijos) tenía seis meses. Nos reímos, bromeamos... pero era muy joven, y eso duele”, dijo con tristeza.

A lo largo de la serie, la diseñadora también habla del impacto que esos juicios tuvieron en su autoestima y en la forma en que se veía a sí misma:

“Empecé a dudar de mí misma y a no gustarme. No sabía lo que veía al mirarme al espejo. He sido desde la niña rechoncha hasta la niña flaca”, mencionó frente a las cámaras.

Además, reconoció que durante mucho tiempo ocultó su sufrimiento por miedo a enfrentar la situación y no saber cómo controlar sus emociones:

“Te conviertes en una experta de la mentira. Nunca fui sincera con mis padres ni hablé de eso en público. Que te digan constantemente que no eres lo suficientemente buena te marca. Y supongo que eso me ha acompañado toda la vida”, reveló.