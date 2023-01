Explosivo: Harry cuenta en su biografía que su hermano William insultó a Meghan y luego se fue a los golpes con él y lo tiró al piso

Aún no ha salido a la venta la esperada biografía del príncipe Harry, Spare, y ya en el Reino Unido crece la polémica por las explosivas revelaciones que contiene el descarnado relato del hijo menor del rey Carlos III.

De acuerdo con el diario The Guardian, una de las revelaciones del libro tiene que ver con un doloroso episodio vivido entre los dos príncipes —Harry y William—, que se escribió a punta de agresiones y gritos y que ha resultado difícil de superar para el duque de Sussex.

El ataque físico habría ocurrido en 2019, en la propia casa del menor de los príncipes. Según lo relatado por Harry, él y su hermano, William, ahora príncipe de Gales, se fueron a los golpes y el futuro heredero a la corona lo arrojó al piso.

Esta habría sido una de las razones del profundo distanciamiento entre los dos y de que su relación terminara por derrumbarse, ya de por sí afectada por el matrimonio del joven príncipe con la actriz Meghan Markle.

La pelea la detonó el que William llamara a Meghan “difícil”, grosera” y “abrasiva”, lo que Harry asoció enseguida con la “narrativa de la prensa” sobre su esposa estadounidense, que —según lo confesó al programa de televisión 60 Minutos de la CBS— fue orquestada desde el palacio de Buckingham para desacreditar a la actriz.

La confrontación se intensificó, escribe Harry, hasta que William lo “agarró por el cuello, rasgó mi collar y... me tiró al suelo”.

La extraordinaria escena, que Harry dice que resultó en una lesión visible en su espalda, es una de las muchas que contiene Spare, que se publicará en todo el mundo desde este lunes 10 de enero y es probable que desencadene un sentimientos de furor y de rabia entre la familia real británica.

Harry escribe que William quería hablar sobre “toda la catástrofe rodante” de su relación y sus luchas con la prensa. Pero cuando William llegó a Nottingham Cottage, donde Harry vivía entonces, en los terrenos del Palacio de Kensington y conocido como “Nott Cott”, el menor de los príncipes sostiene que la relación con su hermano estaba ya “muy caliente”.

Después de que William se quejó de Meghan, escribe Harry, Harry le dijo que estaba repitiendo la narrativa de la prensa y que esperaba algo mejor. Pero William, —se lamenta el autor— no estaba siendo racional, lo que llevó a los dos hombres a gritarse el uno al otro.

Harry luego acusó a su hermano de actuar “como un heredero”, incapaz de entender por qué su hermano menor no se conformaba con ser “un repuesto”, como se le considera en la realeza a los segundos en la línea de sucesión al trono.

Tras la acalorada pelea, Harry asegura que su hermano le ofreció una disculpa a medias pues, si bien consideró que no obró bien, no consideró que la actuación con su hermano haya sido una agresión. Incluso, en otro momento de libro asegura que el futuro rey le pidió no comentar lo sucedido con Megan Markle.

Harry dice que no se lo dijo inmediatamente a su esposa, pero sí llamó a su terapeuta.

Cuando Meghan más tarde notó “rasguños y moretones” en su espalda y, por lo tanto, él le contó sobre el ataque, Harry dice que ella “no estaba tan sorprendida ni tan enojada”.

Unas memorias que harán temblar a la monarquía británica

El mundo y la familia real británica apenas se recuperan del escándalo que los Sussex armaron con su documental de Netflix, Harry & Meghan, con el que revelaron detalles de cómo los Windsor Mountbatten se comportaron desde que el príncipe y la actriz iniciaron su relación, hasta que renunciaron a ser miembros seniors de la realeza para resguardarse en Estados Unidos.

Ahora, se preparan para la embestida que supondrá la aparición de Spare, libro autobiográfico del príncipe Harry que dejará como gran perjudicado al príncipe William, pues —según fuentes cercanas al palacio de Kensington, que ya conocerían el contenido del libro— del actual príncipe de Gales se habla en forma negativa y hasta vengativa.

En dicha biografía se narran detalles inéditos de la famosa discusión entre William y Harry el día que se reunieron para discutir la retirada de los Sussex de sus funciones reales, con palabras y acciones exactas que se mencionan muy sutilmente en el documental de Netflix. “Hay estos detalles minuciosos y una descripción de la pelea entre los hermanos. Personalmente, no puedo ver cómo Harry y William podrán reconciliarse después de esto”, asegura The Sunday Times.

Dicha reunión tuvo lugar en 2020, en Sandringham, donde los miembros de la monarquía en pleno se reunieron para discutir los roles reales de Meghan y él en la monarquía británica.

Para ese momento, la pareja gozaba de gran popularidad, la cual se veía reflejada en los viajes reales que hicieron a países como Australia, en donde ríos de gente se agolpaban en las calles para saludarlos.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Photo by Mike Coppola/Getty Images for 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala) - Foto: Getty Images for 2022 Robert F.

Una situación que, al parecer, molestó al príncipe William, su hermano mayor y heredero a la corona, y a la familia real, pues los príncipes de Gales no estaban recibiendo la misma atención ni del pueblo ni de la prensa mundial.

“Fue aterrador que mi hermano me gritara y gritara”, relata Harry en su nuevo libro.

Harry dijo que inicialmente pidió un acuerdo de “mitad adentro, mitad afuera”, donde él y su esposa tendrían sus propios trabajos, pero seguirían trabajando para apoyar a la reina. “Pero quedó muy claro muy rápidamente que ese objetivo no estaba sujeto a discusión o debate”, sostuvo.

“Fue aterrador que mi hermano me gritara y me gritara, y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas, y que mi abuela se sentara allí en silencio y lo asimilara todo”, se lamentó Harry.

“Pero hay que entender que desde la perspectiva de la familia, sobre todo de ella (la fallecida reina), hay formas de hacer las cosas. Y su misión y meta final, su responsabilidad, es la institución... seguirá los consejos que le den”, dijo Harry.

También recuerda una ocasión en la que se le impidió ver a la reina. Un gesto que Harry interpreta como la demostración de que la suya es “una familia y un negocio familiar que están en conflicto directo”.