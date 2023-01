Rey Carlos III habría tomado esta drástica decisión tras confesiones del príncipe Harry en su autobiografía

Spare, la biografía del príncipe Harry promete generar un estruendo en el Reino Unido. Por ahora, se sabía que uno de los objetivos del libro era su hermano William, de quien Harry habla muy duro por primera vez. Pero también su padre, el rey Carlos III.

La polémica autobiografía será publicada a nivel mundial el 10 de enero, en un contexto de tensión en la monarquía británica. Sin embargo, ya se han conocido algunos adelantos del texto en donde Harry se refiere a la agresividad de su hermano mayor, el príncipe William, quien lo habría agredido físicamente en una discusión.

Hasta ahora la familia real ha guardado silencio ante lo que vendrá luego de que se conozca la totalidad del libro, pero fuentes consultadas por el Sunday Times, dan cuenta de que el príncipe Guillermo está “ardiendo en ira” tras los comentarios de su hermano Harry.

Por su parte, otra fuente cercana a los príncipes de Gales consultada por ‘The Mirror’ señala que la familia de Harry está agotada con el tráfico de información errónea sobre los duques de Sussex.

Ya se han conocido algunos adelantos del texto en donde Harry se refiere a la agresividad de su hermano mayor, el príncipe William quien lo habría agredido físicamente en una discusión. - Foto: getty images

En las últimas horas, ha tomado fuerza una información emitida extraoficialmente entregada por Sunday Times en donde señala que Carlos III se vio obligado a omitir a Harry de los procedimientos de su próxima coronación, que tendrá lugar en mayo.

“El príncipe Harry ha sido eliminado del guion de la coronación, sin un papel oficial en el servicio, si asiste, el rey romperá con la tradición y prescindirá de los duques reales arrodillándose y rindiendo homenaje al monarca. Solo Guillermo desempeñará ese papel”, tuiteó el editor real del periódico.

El "Sunday Times" señala que Carlos III se vio obligado a omitir a Harry de los procedimientos de su próxima coronación, que tendrá lugar en mayo. - Foto: Jacob King/PA via AP

¿William, desenmascarado?

De acuerdo con el diario The Guardian, una de las revelaciones del libro tiene que ver con un doloroso episodio vivido entre los dos príncipes (Harry y William), que se escribió a punta de agresiones y gritos, y que ha resultado difícil de superar para el duque de Sussex.

El ataque físico habría ocurrido en 2019, en la propia casa del menor de los príncipes. Según lo relatado por Harry, él y su hermano, William, ahora príncipe de Gales, se fueron a los golpes y el futuro heredero a la corona lo arrojó al piso.

Esta habría sido una de las razones del profundo distanciamiento entre los dos y de que su relación terminara por derrumbarse, ya de por sí afectada por el matrimonio del joven príncipe con la actriz Meghan Markle.

La pelea la detonó el que William llamara a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, lo que Harry asoció enseguida con la “narrativa de la prensa” sobre su esposa estadounidense, que según lo confesó al programa de televisión 60 Minutos de la CBS, fue orquestada desde el palacio de Buckingham para desacreditar a la actriz.

La confrontación se intensificó, escribe Harry, hasta que William lo “agarró por el cuello, rasgó mi collar y... me tiró al suelo”.

El ataque físico habría ocurrido en 2019, en la propia casa del menor de los príncipes. - Foto: getty images

La extraordinaria escena, que Harry dice que resultó en una lesión visible en su espalda, es una de las muchas que contiene Spare, que se publicará en todo el mundo desde este lunes 9 de enero y es probable que desencadene sentimientos de furor y de rabia entre la familia real británica.

Harry escribe que William quería hablar sobre “toda la catástrofe rodante” de su relación y sus luchas con la prensa.

Pero cuando William llegó a Nottingham Cottage, donde Harry vivía entonces, en los terrenos del Palacio de Kensington y conocido como “Nott Cott”, el menor de los príncipes sostiene que la relación con su hermano estaba ya “muy caliente”.

Después de que William se quejó de Meghan, escribe Harry, Harry le dijo que estaba repitiendo la narrativa de la prensa y que esperaba algo mejor. Pero William (se lamenta el autor) no estaba siendo racional, lo que llevó a los dos hombres a gritarse el uno al otro.

Harry luego acusó a su hermano de actuar “como un heredero”, incapaz de entender por qué su hermano menor no se conformaba con ser “un repuesto”, como se le considera en la realeza a los segundos en la línea de sucesión al trono.

Tras la acalorada pelea, Harry asegura que su hermano le ofreció una disculpa a medias pues, si bien consideró que no obró bien, no consideró que la actuación con su hermano haya sido una agresión. Incluso, en otro momento de libro asegura que el futuro rey le pidió no comentar lo sucedido con Meghan Markle.