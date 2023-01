Príncipe Harry podría ser excluido de Estados Unidos luego de admitir que ha consumido drogas

Sigue creciendo la polémica por las explosivas revelaciones que contiene la autobiografía del príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III. A pesar de que aún no ha salido a la venta el libro, Harry reveló que consumió cocaína por primera vez a sus 17 años y lo hizo en otras oportunidades.

Asimismo, el príncipe también admitió en su autobiografía que después de su primera cita con Meghan Markle había fumado cannabis y también consumió hongos alucinógenos. Con estas fuertes declaraciones, expertos en migración señalaron que el príncipe podría ser excluido de los Estados Unidos y que estaría en riesgo su visa americana.

Cabe recordar que a la mayoría de solicitantes con antecedentes de uso de drogas se les negaría la visa estadounidense; sin embargo, las decisiones de inmigración se toman ‘caso por caso’, según informó The Sunday Times.

Las reglas estadounidenses establecen que las acciones actuales y/o pasadas de un individuo, como actividades criminales o relacionadas con drogas, pueden hacer que el solicitante de la visa americana no sea elegible.

Hasta el momento, no hay claridad del tipo de visa americana que tiene el príncipe Harry, pero los analistas señalan que tiene una visa de cónyuge, patrocinada por su esposa, o también puede tener una visa O-1 que se otorga a las personas con ‘capacidades extraordinarias’.

Harry y Meghan Markle se casaron en 2018 y dos años después renunciaron a la familia real. Ahora viven en Estados Unidos y tienen dos hijos. - Foto: getty images

Los Sussex se mudaron a California en 2020, lo cual significa que su visa norteamericana podría expirar este año y su solicitud de renovación podría verse afectada por las declaraciones emitidas por el príncipe Harry relacioandas con su consumo de drogas.

No obstante, los expertos en migración acotaron que a Harry se le debió haber negado la residencia en los Estados Unidos si no reveló su consumo de drogas durante el proceso de solicitud. Por ende, cualquier persona que busque una residencia temporal o permanente en este país debe responder a una serie de preguntas sobre su historial de vida durante el momento de la solicitud.

Por su parte, el profesor Alberto Benítez, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad George Washington, señaló para The Telegraph que “le habían preguntado sobre su consumo de drogas. Si fue sincero en sus respuestas, debería haber sido negado”. Además de ello, el docente argumentó que si Harry no detallaba su uso de drogas, habría estado “perjurando en un documento orificial del gobierno de los Estados Unidos”.

Asimismo, Benítez indicó que la honestidad habría sido lo mejor para el duque y aseguró que si esto hubiese sido así, habría recibido discreción de funcionarios de inmigración, debido a su estatus de realeza.

“Si no fuera el príncipe Harry, si fuera ‘Fred Jones’ y tuviera este tipo de antecedentes, tendría mucho más escrutinio y ciertamente podría ver que se le negara la tarjeta verde”, agregó el profesor Benítez.

William y Harry eran muy unidos, hasta que el menor de los hermanos se casó con Meghan Markle. - Foto: getty images

En medio de esta polémica, los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. se negaron a responder al medio en mención sobre si su admisión de consumo de drogas “causará dificultades” con el estatus migratorio o no del príncipe.

Los registros de visa son confidenciales bajo la ley estadounidense; por lo tanto, no podemos discutir los detalles de casos de visas individuales. No podemos especular sobre si alguien puede o no ser elegible para una visa”, dijo un portavoz al Times.

Una a una, estas son las escandalosas revelaciones del príncipe Harry en su libro ‘Spare’

Ahora, Harry vuelve a generar un ambiente de preocupación y tensión entre su familia con el anuncio del estreno de sus memorias, un libro autobiográfico llamado Spare, que saldrá a la venta el próximo 10 de enero y promete una serie de afirmaciones, acusaciones y revelaciones escandalosas que no dejarán “títere con cabeza” entre la familia real.

Según lo que se conoce hasta ahora por medios como el Mail Online y The Sun, Harry le suplicó a su padre que no se casara con Camila Parker, ya que temía que se convirtiera en su “madrastra malvada”. “Recuerdo que me preguntaba (...) si sería cruel conmigo, si sería como todas las madrastras malvadas de los cuentos”.

Harry hizo una comparación sobre el momento en que conoció a Camila y aseguró que era como recibir una inyección. - Foto: AP

Harry también hizo una comparación sobre el momento en que conoció a Camila y aseguró que era como recibir una inyección. “Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás”, escribió Harry en su libro, según los medios nombrados.

Otra de las cosas que dijo el duque es que era muy pequeño para notar el romance de su padre con la mujer, ahora reina consorte, pero que su hermano William sí había sospechado. “Lo confundían y lo atormentaban (...). Cuando lo confirmaron, sintió un remordimiento terrible por no haber dicho o hecho nada antes”, escribió el príncipe Harry, según The Sun. Además, el Mail Online citó un pasaje que dice: “Willy sospechaba de la otra mujer desde hacía mucho tiempo”.