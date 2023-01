- Foto: UK Press via Getty Images

¿Harry no se lleva bien con su madrastra? En su libro, el príncipe revela que le rogó a su padre que no se casara con Camila

- Foto: UK Press via Getty Images

Aunque se creía que la autobiografía del príncipe Harry, Spare (En la sombra), era uno de los secretos mejor guardados de la editorial Penguin Random House, se siguen conociendo varias de las explosivas revelaciones que guardan sus páginas.

En uno de los capítulos, el autor cuenta cómo él y su hermano William, heredero al trono, le ‘rogaron’ a su padre Carlos que no se casara con Camila Parker después de la muerte de la princesa Diana, temiendo que ella fuera una “madrastra malvada”, reveló MailOnline este jueves.

En su explosiva autobiografía, el duque de Sussex confiesa que aunque él y su hermano no se interpusieron en la relación del entonces príncipe de Gales, sí le habían pedido que no caminara por el altar por segunda vez con la que llamaban la “otra mujer”, lo que finalmente ocurrió en abril de 2005.

Harry temía que Camila Parker se convirtiera en una malvada madrastra. - Foto: AP Foto/ Alastair Grant, Pool, Archivo

El ahora rey había tratado en vano de ganarse a sus hijos antes de pedirle al público británico que aceptara a Camilla, afirma el libro.

Harry dice que conocerla por primera vez fue como ponerse una inyección: “Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás”.

Además, el duque recuerda haberse preguntado “si ella sería cruel conmigo; si sería como todas las madrastras malvadas de los cuentos”.

En su libro bomba, que ya fue lanzado en España, Harry también llama a William su “archienemigo” y su “polo opuesto”, y describe el momento en que le dijeron que Diana estaba muerta, según reveló MailOnline.

La princesa Diana (1961 - 1997), el príncipe Harry, el príncipe Guillermo y el príncipe Carlos en un desfile en el Mall, Londres en 1994. - Foto: Getty Images

Harry cuenta en su biografía que su hermano William insultó a Meghan y luego se fue a los golpes con él y lo tiró al piso

De acuerdo con el diario The Guardian, una de las revelaciones del libro tiene que ver con un doloroso episodio vivido entre los dos príncipes —Harry y William—, que se escribió a punta de agresiones y gritos, y que ha resultado difícil de superar para el duque de Sussex.

El ataque físico habría ocurrido en 2019, en la propia casa del menor de los príncipes. Según lo relatado por Harry, él y su hermano, William, ahora príncipe de Gales, se fueron a los golpes y el futuro heredero a la corona lo arrojó al piso.

Esta habría sido una de las razones del profundo distanciamiento entre los dos y de que su relación terminara por derrumbarse, ya de por sí afectada por el matrimonio del joven príncipe con la actriz Meghan Markle.

La pelea la detonó el que William llamara a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, lo que Harry asoció enseguida con la “narrativa de la prensa” sobre su esposa estadounidense, que —según lo confesó al programa de televisión 60 Minutos de la CBS— fue orquestada desde el palacio de Buckingham para desacreditar a la actriz.

La confrontación se intensificó, escribe Harry, hasta que William lo “agarró por el cuello, rasgó mi collar y... me tiró al suelo”.

La extraordinaria escena, que Harry dice que resultó en una lesión visible en su espalda, es una de las muchas que contiene Spare, que se publicará en todo el mundo desde este lunes 9 de enero y es probable que desencadene sentimientos de furor y de rabia entre la familia real británica.

Harry escribe que William quería hablar sobre “toda la catástrofe rodante” de su relación y sus luchas con la prensa.

Pero cuando William llegó a Nottingham Cottage, donde Harry vivía entonces, en los terrenos del Palacio de Kensington y conocido como “Nott Cott”, el menor de los príncipes sostiene que la relación con su hermano estaba ya “muy caliente”.

Después de que William se quejó de Meghan, escribe Harry, Harry le dijo que estaba repitiendo la narrativa de la prensa y que esperaba algo mejor. Pero William, —se lamenta el autor— no estaba siendo racional, lo que llevó a los dos hombres a gritarse el uno al otro.

Desde que se casó con Meghan Markle, Harry se distanció de su hermano William. (AP Photo/Emilio Morenatti,Pool) - Foto: AP

Harry luego acusó a su hermano de actuar “como un heredero”, incapaz de entender por qué su hermano menor no se conformaba con ser “un repuesto”, como se le considera en la realeza a los segundos en la línea de sucesión al trono.

Tras la acalorada pelea, Harry asegura que su hermano le ofreció una disculpa a medias pues, si bien consideró que no obró bien, no consideró que la actuación con su hermano haya sido una agresión. Incluso, en otro momento de libro asegura que el futuro rey le pidió no comentar lo sucedido con Megan Markle.

Harry dice que no se lo dijo inmediatamente a su esposa, pero sí llamó a su terapeuta.

Cuando Meghan más tarde notó “rasguños y moretones” en su espalda y, por lo tanto, él le contó sobre el ataque, Harry dice que ella “no estaba tan sorprendida ni tan enojada”.