Príncipe Harry y las polémicas de su libro: cuenta cómo se fue a los golpes con su hermano y su mala relación con Camila

Aún no ha salido a la venta la esperada autobiografía del príncipe Harry, Spare (En la sombra), y ya en el mundo crece la polémica por las explosivas revelaciones que contiene el descarnado relato del hijo menor del rey Carlos III.

Su publicación, prevista para este 10 de enero en todo el mundo, se da mientras la familia real británica intenta recuperarse del golpe que supuso la docuserie de Netflix Harry y Meghan, en la que la pareja contó los motivos que la llevaron a renunciar a su lugar en la monarquía para radicarse definitivamente en Estados Unidos, lejos de la presión mediática y de la “narrativa contra ellos” por parte de los grandes diarios británicos, orquestada, según Harry, por el propio Palacio de Buckingham.

La princesa Diana (1961 - 1997), el príncipe Harry, el príncipe Guillermo y el príncipe Carlos en un desfile en el Mall, Londres en 1994. - Foto: Getty Images

Si bien el libro, como dice la editorial Penguin Random House, recorre la vida del príncipe de 38 años y lleva a los lectores, entre otros momentos, “a una de las escenas más abrumadoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del ataúd de su madre mientras el mundo entero los observaba entre el dolor y el horror”, lo cierto es que se trata de un relato crudo y honesto que no dejará títere con cabeza.

Uno de los personajes de la monarquía que peor sale librado es el príncipe William, heredero al trono, en medio de la creciente ‘guerra fría’ que vive con su hermano, desde que este se casó con Meghan Markle en 2018. Una decisión que nunca fue bien vista por el mayor de los hijos de Lady Di. Harry lo califica como un archienemigo con quien siempre compitió.

De hecho, una de las revelaciones más escandalosas tiene que ver con una pelea ocurrida en 2019, en la propia casa de Harry, en el Palacio de Kensington, filtrada por The Guardian.

La pelea fue tan acalorada que llevó a los hermanos a irse a los golpes, tras lo cual William tumbó a su hermano en el suelo, llevado por la ira. Esta surgió luego de que William tildara a Markle de “difícil y grosera”, lo que Harry asoció con la “narrativa” que la prensa ha usado contra su esposa, que –según confesó él mismo al programa 60 minutos, de la CBS– fue orquestada desde el Palacio de Buckingham para desacreditarla.

Los hermanos llevaban varios minutos intercambiando insultos hasta que William afirmó que, en realidad, estaba tratando de ayudar debido a las peleas constantes entre los Sussex y la prensa. Harry, se lee en el libro, dijo: “¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? ¿Así es como llamas a esto? ¿Ayudarme?”.

La relación del príncipe Harry y el príncipe William se deterioró desde que el menor de los hermanos se casó con Meghan Markle. Foto: Dominic Lipinski / Pool Photo vía AP. - Foto: AP

El comentario enfureció a su hermano, quien maldijo mientras caminaba hacia él, y un asustado Harry se fue a la cocina. El menor de los hijos de Carlos escribe que, una vez allí, le brindó a un vaso de agua: “Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así”. Pero su hermano dejó el agua “y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

William lo instó a devolver el golpe, citando peleas que tuvieron de niños, a lo que Harry se negó. Él se fue por unos instantes, para luego regresar “arrepentido y disculpándose”.

Tras la pelea, William ofreció una disculpa a medias, pues si bien consideró que no obró bien, no creyó que su actuación hubiera sido una agresión. Incluso, en otro momento de libro, asegura que el futuro rey le pidió no comentar con Meghan Markle sobre lo sucedido.

Harry no se lo dijo inmediatamente a su esposa, pero sí llamó a su terapeuta. Sin embargo, Meghan notó después los “rasguños y moretones”.

Otra de las impactantes revelaciones tiene que ver con su paso por el Ejército, que lo obligó a prestar servicio en Afganistán, en donde Harry dice haber dado de baja a 15 combatientes talibanes, a quienes vio “como piezas de ajedrez quitadas del tablero”, pero no como “personas”.

Además, confesó que consumió cocaína “algunas veces”, a los 17 años, la misma edad en la que perdió su virginidad, después de que en una salida a cazar le ofrecieran “una línea”.

Ser un spare, ser un repuesto

Más allá de las desavenencias con William, Spare deja ver el resentimiento de Harry de ser tratado desde niño como un spare, una vieja expresión de los círculos reales y aristocráticos: mientras un primer hijo es heredero de títulos, poder y fortuna, el segundo es tan solo un repuesto, en caso de que algo le suceda al primogénito.

En ese sentido, el autor cuenta cómo su padre le dijo a la princesa Diana, el día del nacimiento de Harry: “¡Maravilloso! Ahora que me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”.

Además, en otro momento, el rey le hizo a su hijo menor una broma de mal gusto, en medio de los rumores que han circulado en el sentido de que Harry sería hijo del comandante James Hewitt, con quien la princesa Diana tuvo un romance: “¿Quién sabe si soy tu verdadero padre?”, se burló el monarca.

El príncipe Harry, duque de Sussex y Meghan, duquesa de Sussex se casaron en 2018. (Foto de Chris Jackson / Getty Images) k - Foto: Getty Images

Harry también relata un angustioso encuentro con Carlos y William tras el funeral del príncipe Felipe, esposo de Isabel II, en el Castillo de Windsor en 2021. El ahora rey se paró entre sus hijos, “mirando nuestros rostros sonrojados” y les dijo: “Por favor, muchachos, no hagan que mis últimos años sean una miseria”.

Sin embargo, en el libro, Harry toca uno de los temas más sensibles para el rey: la reina consorte Camilla Parker.

En el libro, Harry cuenta que le pidió a su padre que no se casara con ella, a quien él y su hermano no llamaban por su nombre, sino como “la otra mujer”.

Y aunque en la entrevista que Harry concedió a 60 minutos habla de querer “recuperar a su papá y a su hermano”, la tarea será aún más difícil una vez Spare llegue a las librerías, pues desde ya es catalogado como uno de los libros que más daño causará a la familia real.

De hecho, lo comparan con el impacto que causó Diana, su verdadera historia, escrito en 1992 por Andrew Morton, periodista sensacionalista que plasmó las conversaciones de Diana con su mejor amigo.

Según The Sun, el libro también “exhibirá la ruptura de una promesa que los dos le hicieron a su madre de siempre ser los mejores amigos”.Y cuenta que, en las páginas de Harry, arremete contra Kate Middleton, a quien acusa de azuzar la mala relación de William con su hermano y ser hostil con Markle, motivada por la envidia.

De alguna manera, también cuestiona el papel de Isabel II en la ‘guerra’ de sus nietos, ya que, según Harry, si había alguien que podía propiciar una reconciliación entre los dos era ella.

Según la BBC, 1,5 millones de dólares de ganancias del libro se destinará a la caridad: a las organizaciones Sentebale y WellChild, apoyadas por el príncipe desde hace años.